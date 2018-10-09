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Bülent Uygun Al Rayyan’da
Dünyadan Futbol

Bülent Uygun Al Rayyan’da

Teknik direktör Bülent Uygun, Katar Ligi ekiplerinden Al Rayyan'ın başına geçti.

9 Ekim 2018 07:33

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden olan sonrasında kariyerine teknik adam olarak devam eden Bülent Uygun’un yeni takımı belli oldu.

Katar Ligi ekiplerinden Al Rayyan, teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile anlaştıklarını açıkladı.

Tecrübeli teknik adam kariyerinde Sivasspor, Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gazianetpspor, Umm Salal, Osmanlıspor ve Al Gharafa takımlarını çalıştırdı.

Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe’nin sahasında Başakşehir’i konuk ettiği maçı Bülent Uygun, Semih Şentürk ve Tuncay Şanlı tribünden izledi.

Son güncelleme 07:33 | 9 Ekim 2018
bülent uygun Katar

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