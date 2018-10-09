1907 Fenerbahçe Derneğinden anlamlı sponsorluk

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine, Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Çetin, İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü Onursal Başkanı Gönenç Gürkaynak, İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü Başkanı Murat Kemal Yüksel, sarı-lacivertli yöneticiler, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, tekerlekli sandalye basketbol takımının başantrenörü Can Aksu ve sporcular katıldı.

Yapılan anlaşma çerçevesinde İstanbul ekibi, yeni sezonda 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar adıyla mücadele edecek. 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Çetin, iş birliğinden dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, “Derneğimiz, kulüpler ve milli takımlar düzeyinde önemli başarılar kazanılan engelli sporlarını uzun zamandır takip ediyordu. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nin köklü kulüplerinde İstanbul Engelli Yıldızlar’ın isim sponsoru olduk. Kulübün renklerinin sarı-lacivert olması bizi heyecanlandırdı ve iş birliğimizi hızlandırdı. Bu yüzden sarı-lacivert çubuklu formanın lige olan ilgiyi artıracağına inanıyoruz. Umarım, yurt içi ve yurt dışında katıldıkları organizasyonlarda başarılı olurlar.” diye konuştu.

Gürkaynak: “Fenerbahçe taraftarı maçlarımıza gelsin”

İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü Onursal Başkanı Gönenç Gürkaynak, Fenerbahçe Kulübünün tekerlekli sandalye basketbol branşı açması gerektiğini aktararak, “Biliyorsunuz Galatasaray ve Beşiktaş’ın tekerlekli sandalye basketbol branşları var. Fenerbahçe’nin branşının olmaması üzüntü vericiydi. Yeni yönetim bu yanlıştan döndü. 1907 Fenerrbahçe Derneğine buna vesile olduğu için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe taraftarı maçlarımıza gelsin.” şeklinde konuştu.

İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü Başkanı Murat Kemal Yüksel, 1 aydır bu proje için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, “Şu anda proje gerçekleştiği için çok heyecanlıyız. 15 yıl önce böyle bir hayalimiz vardı ama şimdi gerçekleşti.” değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradoviç ise, “Burada bulunmaktan ve bu projenin parçası olmaktan dolayı büyük onur duyuyorum. Size söz veriyorum, takımımı alıp destek olmaya geleceğim.” ifadelerini kullandı.

Zeljko Obradovic: Güzel basketbol oynamak için elimizden geleni yapacağız Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı'nın lansmanının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku