Ümit Özat’tan Volkan Demirel ve Phillip Cocu açıklaması

Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Ümit Özat, katıldığı bir televizyon programında sarı lacivertli kulüpteki gelişmeleri değerlendirdi.

Kaleci Volkan Demirel’in kadro dışı kalmasından, teknik direktör Phillip Cocu’ya kadar önemli açıklamalar yapan Özat, taraftarların Ersun Yanal’ın takımın başına getirilmesi isteğine ise tepki gösterdi.

İşte Özat’ı çok konuşulacak açıklamalarından satır başarı;

“Volkan Demirel çok temiz çocuktur ve iyi de kalecidir. Türk futboluna hizmet etmiştir. Aralarında ne geçtiğini bilemiyoruz. Tabi ki kimse böyle bir karar vermek istemez ama dediğim gibi içeride yaşananlara şu anda hakim değiliz. Gönül isterdi ki, böyle bir şey olmasaydı.”

“COCU’NUN ANTRENÖR YETENEĞİ VAR”

“Fenerbahçe’nin bundan sonra kolay gol yemeyeceğini söylemiştim. Skora göre konuşmuyorum. Cocu’nun antrenör yeteneği olan bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Bir arayışlar içerisinde olan teknik direktör. Mevzu diziliş değil, bir arayış içinde olmak. 2002 yılında bu 3’lü oynama mevzusu Fenerbahçe’de tartışılıyordu. 2002’de Dünya Kupası yarı final oynayan 4 takımın 3’ü, 3’lü savunmayla oynuyordu. Başarı ve başarısızlık dizilişlerle değil, kadro yapısıyla alakalı.”

“TARAFTAR BİR PAKET SİGARA DA AL DER”

“Fenerbahçe’ye gelecek olursak, eğer yönetim Cocu’ya sabrederse önündeki yılları kazanır. Bu fark kapanacaksa Cocu ile kapanmalı, kaybedilecekse de Cocu ile kaybedilmeli. Her seferinde taraftara kulak verirseniz, yarın taraftar bir paket sigara da al der. Bu oyuncuyu da gönder der. Taraftarlar kulübe destek olmalı ama kararları profesyoneller alır.”

“ERSUN YANAL TRABZONSPOR’A GİDİYORSA…”

“Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şunu ifade etti; Ersun Yanal sorulduğunda siz benim kafamdaki Fenerbahçe’yi anlayamadınız demişti. Ersun Yanal, Fenerbahçe’yi şampiyon yaptıktan sonra Trabzonspor’a gitti mesela. Oraya gidiyorsan Fenerbahçe için bizim kulübümüz demeyeceksin.”

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