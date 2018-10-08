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Türkiye Bosna Hersek maçı ne zaman? A Milli Takım maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Milli Takımlar

Türkiye Bosna Hersek maçı ne zaman? A Milli Takım maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye A Milli takımı hazırlık maçında Bosna Hersek karşısına çıkıyor. Son dönemde sıklıkla yaşanan yayın krizleri ardından futbol severler ''Türkiye Bosna maçı hangi kanalda, saat kaçta'' sorusunun yanıtını merak ediyor. Türkiye Bosna Hersek maçı detayları...

8 Ekim 2018 15:22

UEFA Uluslar Ligi’nde karşılaşacağımız Rusya maçı öncesinde Türkiye Milli takımı Bosna Hersek karşısına çıkacak. İsveç’e karşı 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 öne geçmeyi başaran Milli takım Bosna Hersek’i mağlup ederek moral depolamak istiyor. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbol severler ise Türkiye Bosna maçı ne zaman, hangi kanalda merak ediyor.

TÜRKİYE BOSNA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

11 Ekim perşembe günü oynanacak özel maç Rize Yeni Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma 20.30’da başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleci: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat

Defans: Mehmet Zeki Çelik, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram

Orta Saha: Cengiz Ünder, Serdar Gürler, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Mahmut Demir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Berkay Özcan, Hakan Çalhanoğlu

Forvet: Yunus Mallı, Cenk Tosun, Enes Ünal

Son güncelleme 16:36 | 8 Ekim 2018

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