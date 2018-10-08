Robin van Persie’den Mehmet Topal’a: ‘Tebrikler abim’

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Robin van Persie, Mehmet Topal’a tebrik mesajı yolladı.

Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçında oyuna sonradan giren Mehmet Topal, kariyerindeki 500. maçına çıktı.

Sarı lacivertlilerin eski futbolcusu Hollandalı Robin van Persie de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Topal’ı tebrik etti.

Feyenoord forması giyen Van Persie, “Tebrikler abim M.Topal” ifadelerini kullandı.

Tebrikler abim! M.Topal pic.twitter.com/fyTq9wC8A0 — Robin van Persie (@Persie_Official) 8 Ekim 2018

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