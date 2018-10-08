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Robin van Persie’den Mehmet Topal’a: ‘Tebrikler abim’
Fenerbahçe

Robin van Persie’den Mehmet Topal’a: ‘Tebrikler abim’

Hollanda'da Feyenoord forması giyen Robin van Persie, kariyerinin 500. maçına çıkan eski takım arkadaşı Mehmet Topal'a sosyal medyadan tebrik mesajı yolladı

8 Ekim 2018 18:33

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Robin van Persie, Mehmet Topal’a tebrik mesajı yolladı.

Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçında oyuna sonradan giren Mehmet Topal, kariyerindeki 500. maçına çıktı.

Sarı lacivertlilerin eski futbolcusu Hollandalı Robin van Persie de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Topal’ı tebrik etti.

Feyenoord forması giyen Van Persie, “Tebrikler abim M.Topal” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme 18:33 | 8 Ekim 2018
Mehmet Topal Robin van Persie

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