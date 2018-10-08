SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Asgari ücretle nasıl geçinilir
Konuşulan maçın özeti! Konyaspor Beşiktaş maçında 4 gol 14 kart! İşte Konyaspor Beşiktaş maç özeti…
Beşiktaş

Konuşulan maçın özeti! Konyaspor Beşiktaş maçında 4 gol 14 kart! İşte Konyaspor Beşiktaş maç özeti…

Ligin 8. haftasının önemli maçları arasında yer alan Beşiktaş Konyaspor maçında goller ve kartlar havada uçuştu. Siyah-beyazlı ekip 10 kişi kaldığı, rakibinin iki penaltı kazandığı bu deplasmanda yenik düşmesine rağmen galibiyeti kaçıran taraf oldu. Maç 2-2 sona erdi. Konyaspor Beşiktaş maç özeti günün en merak edilen konuları arasına girdi, işte maçın özeti...

8 Ekim 2018 07:28

Konyaspor Beşiktaş maçı golleri kadar kartlarıyla da konuşulacak. Konyaspor Beşiktaş maçındaki tüm pozisyonları yeniden izlemek isteyen futbol tutkunları Konyaspor Beşiktaş maç özetini araştırıyor. Konyaspor Beşiktaş maç özeti ve tartışmalı pozisyonları haberimizde…

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Spor Toto Süper Lig 8. haftasında Atiker Konyaspor’a konuk olan Beşiktaş, geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçın ikinci yarısında, iki dakikada attığı iki golle 2-1 öne geçse de uzatmalarda yediği golle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Aşağıdaki linkten Konyaspor Beşiktaş maç özetini izleyebilirsiniz.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ ÖZET İZLE

MAÃ SONUCU | Atiker Konyaspor 2-2 BeÅiktaÅ | SÃ¼per Lig 8. hafta

MAÇ DETAYLARI

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Diagne (Dk. 84 Traore), Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jonsson (Dk. 75 Hadziahmetovic), Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Hurtado, Milosevic (Dk. 63 Fofana), Yatabare

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner Erkin, Hutchinson, Medel, Quaresma (Dk. 46 Lens), Ljajic (Dk. 75 Oğuzhan Özyakup), Babel, Love (Dk. 89 Roco)

Goller: Dk. 30 Yatabare (penaltıdan), Dk. 90+4 Hurtado (Atiker Konyaspor), Dk. 78 Love, Dk. 80 Lens (Beşiktaş)

GOLLER VE KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

İlk yarısı 1-0 Konyaspor'un üstünlüğü ile sona eren maçın ikinci yarısında Ricardo Quaresma'yı oyundan alan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Jermain Lens'i sahaya sürerken 75. dakikada Adem Ljajic'in yerine Oğuzhan Özyakup oyuna dahil oldu.

Konyaspor karşısında bir kişi eksik oynayan Beşiktaş, aradığı beraberlik golünü 79. dakikada Vagner Love'ın ayağından bulurken asisti oyuna sonradan giren Oğuzhan Özyakup yaptı.

Bu golden bir dakika sonra Ryan Babel'in pasında topun gelişine iyi vuran Jermain Lens skoru 2-1'e getirirken Konyaspor iki dakikada yediği iki golle adeta şoke oldu.

Mücadelenin 90+4. dakikasında Traore'nin sağ kanattan çektiği şut kaleci Loris Karius'u geçti ancak Gökhan Gönül çizgide yaptığı müdahaleyle topu kornere gönderdi ve net bir gole engel oldu.

Ancak korneri kullanan Konyaspor'da Paulo Hurtado 90+4'teki kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 2-2'ye getirdi.

Son güncelleme 08:02 | 8 Ekim 2018

İDDAA

Malmö FF
UEFA Avrupa Ligi Grup I 04.10.2018 - 22:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş