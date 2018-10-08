Konuşulan maçın özeti! Konyaspor Beşiktaş maçında 4 gol 14 kart! İşte Konyaspor Beşiktaş maç özeti…

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KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Spor Toto Süper Lig 8. haftasında Atiker Konyaspor’a konuk olan Beşiktaş, geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçın ikinci yarısında, iki dakikada attığı iki golle 2-1 öne geçse de uzatmalarda yediği golle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Aşağıdaki linkten Konyaspor Beşiktaş maç özetini izleyebilirsiniz.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ ÖZET İZLE

MAÇ DETAYLARI

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Diagne (Dk. 84 Traore), Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jonsson (Dk. 75 Hadziahmetovic), Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Hurtado, Milosevic (Dk. 63 Fofana), Yatabare

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner Erkin, Hutchinson, Medel, Quaresma (Dk. 46 Lens), Ljajic (Dk. 75 Oğuzhan Özyakup), Babel, Love (Dk. 89 Roco)

Goller: Dk. 30 Yatabare (penaltıdan), Dk. 90+4 Hurtado (Atiker Konyaspor), Dk. 78 Love, Dk. 80 Lens (Beşiktaş)

GOLLER VE KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

İlk yarısı 1-0 Konyaspor'un üstünlüğü ile sona eren maçın ikinci yarısında Ricardo Quaresma'yı oyundan alan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Jermain Lens'i sahaya sürerken 75. dakikada Adem Ljajic'in yerine Oğuzhan Özyakup oyuna dahil oldu.

Konyaspor karşısında bir kişi eksik oynayan Beşiktaş, aradığı beraberlik golünü 79. dakikada Vagner Love'ın ayağından bulurken asisti oyuna sonradan giren Oğuzhan Özyakup yaptı.

Bu golden bir dakika sonra Ryan Babel'in pasında topun gelişine iyi vuran Jermain Lens skoru 2-1'e getirirken Konyaspor iki dakikada yediği iki golle adeta şoke oldu.

Mücadelenin 90+4. dakikasında Traore'nin sağ kanattan çektiği şut kaleci Loris Karius'u geçti ancak Gökhan Gönül çizgide yaptığı müdahaleyle topu kornere gönderdi ve net bir gole engel oldu.

Ancak korneri kullanan Konyaspor'da Paulo Hurtado 90+4'teki kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 2-2'ye getirdi.