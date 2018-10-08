Oğuz Arda Sel’in ismi ölümsüzleşiyor

Yakınlarını ziyaret sonrası Uzunköprü’den İstanbul’a gitmek üzere 8 Temmuz’da babası Hakan Sel ile bindiği trende varış istasyonuna ulaşamayan isimlerden birisi de 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’di. Baba Hakan Sel ve Oğuz Arda Sel, Uzunköprü’de toprağa verilmiş, futbola merakıyla bilinen minik Oğuz Arda’nın tabutuna çok sevdiği Barcelona forması konulmuştu. Anısını yaşatmak adına Uzunköprü Belediyesi açacağı futbol akademisine Oğuz Arda’nın adını vermeyi kararlaştırdı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman`ın en acı günü... Son veda... Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren annesi Şefika Karaman, Konya'da toprağa verildi. Cenaze namazına Trabzonspor ve Atiker Konyaspor yöneticileri ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de katıldı. İlgili Haberi Oku

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, yaptığı yazılı açıklamada, Oğuz Arda Sel’in hatırasını yaşatmak için futbol akademisi kurduklarını bildirdi. İşbilen, Oğuz Arda Sel’in adının gençlerin spor yapacağı okulda yaşayacağını belirtti. Gençlerin, dersleriyle uyumlu şekilde spor yapacağını aktaran İşbilen, şunları kaydetti:

“İlçemizde öğrenim gören 7-14 yaş arası öğrencilerimizin profesyonel antrenörler eşliğinde futbol bilgi ve becerilerinin gelişmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve şehrimiz takımlarına futbolcu yetiştirilmesi hedefleriyle belediyemiz tarafından Uzunköprüspor işbirliği ile Oğuz Arda Sel Futbol Akademisi kuruldu. Öğrencilerimizin tüm spor malzemeleri belediyemiz tarafından ücretsiz olarak verilecek olup, futbol akademisinde eğitim alacakları süre ve zamanlar okul derslerini aksatmayacak şekilde planlanacak, yazılı sınav notları sürekli takip edilecek, futbol eğitiminin derslerine olan ilgisinin azalmasına izin verilmeyecek. Kayıtlar, 11 Ekim Perşembe günü mesai bitiminde sona erecek. Başvuru ve kayıt olmak isteyen öğrencilerimizi Uzunköprü Belediyesi Halk Masası ve Atatürk Kültür Merkezi’ne bekliyoruz.”