Müjdat Yetkiner: ‘Aziz Yıldırım’ı satamazdım’

Fenerbahçe’de alt yapı koordinatörü ve scout direktörü olarak görev yaptığı süre boyunca, bir dedikodu yüzünden kulüpten uzaklaştırıldığını söyleyen Müjdat Yetkiner şu açıklamaları yaptı:

“BİR DEDİKODUYLA UZAKLAŞTIRILDIM”

Bir dedikoduyla Fenerbahçe kulübünden uzaklaştırıldım. Beni kimse Fenerbahçe kulübünden tasfiye edemez.

“AZİZ YILDIRIM BENİM LİDERİMDİ, ONU SATAMAZDIM”

Aziz Yıldırım’ı satmadım. Satamazdım. Benim liderimdi. Ali Koç beni aradı. Kongre bitmişti ve Pazartesi gün ben kulübe gelmedim. Aziz Yıldırım benim liderim. Ben Aziz Yıldırım’ı satmadım. Satamazdım. Ali Koç beni aradı. Beni aradığında kongre bitmişti Pazartesi gün ben kulübe gelmedim. Alt yapı koordinatörü ve scout direktörüyüm. Salı günü 14:00’te geldim. Randevu talep ettim başkandan. Ben bıraktım, biz kaybettik dedim. Bundan sonra Ali Koç kulübü iyi yönetsin, biz de yardımcı oluruz dedim.

“ALİ KOÇ’A KÜFÜR ETMİŞİM! ETMEDİM!”

Safet, ben Kemalettin kahve içiyorduk. Kemalettin ve Safet ile futbol okulu seçmelerini izliyorduk. Maçı izledikten sonra Ali Koç beni aradı. Bana küfür ediyorsun dedi. Ali Koç’a küfür ediyormuşum ben. Ben Ali Koç’a küfür etmedim. Etmem, edemem. Koç ailesine hayatta küfür edemem.

“ALİ KOÇ’A KIZMIYORUM”

Ben bu kulüpte 4 sene alt yapı direktörlüğü yaptım. 3 Türkiye şampiyonluğu ve finalim var. Comollli’nin tüm profesyonel ilgili yaptığı sözleşmelerin amiri benim. Bizler kenara atılacak adamlar değiliz. Bizlerin yaptığı hizmeti bu camia zaten takdir ediyor. Ali Koç’a hiç kızmıyorum.

Aziz Yıldırım`dan Ali Koç sözleri! `İnşallah Ali Koç...` Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ın Ali Koç ile ilgili pozitif düşünceleri olduğunu ve en az 2 dönem başkanlıkta kalmasını istediğini söyledi. İlgili Haberi Oku