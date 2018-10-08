Mehmet Topal Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, A Milli Futbol Takımı’nın Bosna Hersek ve Rusya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Mehmet Topal’ın kasık fıtığı nedeniyle ameliyat olacağı ve aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde 11 Ekim Perşembe günü Rize’de Bosna Hersek ve 14 Ekim Pazar günü de hazırlık maçında Rusya ile karşılaşacak.

Mehmet Topal, kasığındaki fıtık nedeniyle A Milli Takım'ın Bosna-Hersek ve Rusya maçları aday kadrosundan çıkarıldı. — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 8 Ekim 2018

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