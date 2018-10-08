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Mehmet Topal Milli Takım kadrosundan çıkartıldı
Milli Takımlar

Mehmet Topal Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

A Milli Futbol Takımı'nın Bosna Hersek ve Rusya ile oynayacağı maçların kadrosunda yer alan Mehmet Topal, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı

8 Ekim 2018 17:46

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, A Milli Futbol Takımı’nın Bosna Hersek ve Rusya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Mehmet Topal’ın kasık fıtığı nedeniyle ameliyat olacağı ve  aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde 11 Ekim Perşembe günü Rize’de Bosna Hersek ve 14 Ekim Pazar günü de hazırlık maçında Rusya ile karşılaşacak.

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Son güncelleme 18:36 | 8 Ekim 2018
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