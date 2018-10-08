Mehmet Demirkol’dan Comolli’ye Frey tepkisi: Canım kardeşim bak, yapma Allah’ını seversen

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, beIN Manşet programında Fenerbahçe – Başakşehir maçını yorumlarken Damien Comolli’ye sert eleştirilerde bulundu. Demirkol, Frey transferinin taraftar ile Fenerbahçe Sportif Direktörü arasındaki güven ilişkisini bozduğunu öne sürdü. Mecnun Otyakmaz: Umarım Fenerbahçe, bizim maçımıza kadar sorunlarını çözmemiş olur Açıklamalarda bulunan Otyakmaz, lige iyi bir başlangıç yapamadıklarını ancak ilerleyen haftalarda yükselişe geçeceklerini söyledi. İlgili Haberi Oku

Demirkol şöyle konuştu:

“Reyes, Slimani, Benzia, Jailson bunların hepsini anlarım. Bunların hepsi ilerleyecek, olacak. Ama Frey… Hakikaten mi ya? Gerçekten mi? Bence iş orada koptu. Fenerbahçe seyircisi ile Comolli arasındaki bağ Frey’de koptu. Çünkü Frey’e bakıp ‘Emin misiz?’ diyor. Gerçekten bu mu ya. Burada Anelka oynadı diyor seyirci. Ne olursa olsun Guiza. Semih kadroya giremedi senelerce. Girdiği her maçta gol atan adam senelerce kadroya giremedi. Kezman doğru düzgün oynayamadı. Fenerbahçe’nin bir santrfor geleneği vardır. Slimani’yi getirdiğin zaman bir şey diyemem. Kötü oynuyor ama Slimani’dir. Soldado’ya bir şey diyemem. ama Frey mi ya? Yapmayın. Sevgili Comolli, canım kardeşim bak, yapma Allah’ını seversen. Gol atsa ne olur!

Bu takımın bir adı var, formasını bir ağırlığı var. İş orada koptu. Çünkü bakıyor millet, ‘Bu mu gerçekten’ diyor.

Her maç iki tane atacak, işte ‘Bundan da bir şey olmaz ama atıyor iki tane’ falan diyeceksin. Ama adam coşar gider. Ki nasıl olur bilmiyorum yani. Hiç olacak gibi durmuyor. O zaman da dersin ‘Ya bu Comolli çok acayip anlıyor bu işten. Bu adamı kimse fark etmedi dünyada bir o fark etti’.

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