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Manuel Fernandes: ‘Ocak ayında ayrılabilirim’
Dünyadan Futbol

Manuel Fernandes: ‘Ocak ayında ayrılabilirim’

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Moskova'nın yıldız futbolcusu Manuel Fernandes, devre arasında takımdan ayrılabileceğini söyledi.

8 Ekim 2018 10:11

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Lokomotiv Moskova’da Manuel Fernandes’den flaş ayrılık açıklaması geldi.

“BELKİ DE AYRILACAĞIM”

CSKA Moskova’yı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuşan Fernandes, “Sezon sonuna kadar kulüple sözleşmem var. Sonra ne olur bilmiyorum. Belki de devre arasında ayrılacağım.” dedi.

“ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE…”

Manuel Fernandes sözlerini “Ancak şu an buradayım. Her şartta takımıma ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde elimden geldiğince yardım edeceğim.” ifadeleriyle tamamladı.

Manuel Fernandes’in menajeri Barbosa, geçtiğimiz dönemde yaptığı bir açıklamada Lokomotiv Moskova’nın 32 yaşındaki futbolcunun maaşını %40 oranında düşürmek istediğini söylemişti.

Son güncelleme 10:11 | 8 Ekim 2018
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