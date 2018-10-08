MAÇ SONUCU | Valencia 1-1 Barcelona | Kriz sürüyor

İspanya La Liga’nın 8. haftasında Barcelona, deplasmanda karşılaştığı Valencia ile 1-1 berabere kaldı. Ligde oynadığı son dört maçta da galibiyet yüzü göremeyen Barcelona, zirveyi Sevilla’ya kaptırdı.
Mestalla Stadı’nda oynanan ve 46 bin kişinin izlediği maça Valencia hızlı başladı. Henüz 2. dakikada Ezequiel Garay ile öne geçen ev sahibi ekip, golün hemen ardından savunmaya gömüldü. Beraberlik için saldıran Barcelona, 23. dakikada Lionel Messi’nin şık golü ile eşitliği sağladı. Maç boyunca iyi kapanan Valencia, kalesinde birkaç tehlike yaşasa da Barcelona’nın ikinci golü atmasını engelledi. Ligde galibiyet krizini bir türlü aşamayan Barcelona’nın üç puan hasreti, dört maça çıkmış oldu.
Sahasında oynadığı ve sürpriz bir şekilde 2-2 berabere kaldığı Girona maçı ile ligde galibiyet orucuna giren Barcelona, bir sonraki hafta deplasmanda Leganes’e 2-1 yenildi. Geçtiğimiz hafta sahasında Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kalan Barcelona, bu hafta da Valencia deplasmanından aynı sonuçla döndü. Üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından Barcelona, liderlik koltuğunu da Sevilla’ya kaptırdı.
Aldığı beraberlikle puanını 15 yapan Barcelona, 16 puanlı lider Sevilla’nın ardından haftayı 2. sırada tamamladı. Puanını 9’a yükselten Valencia ise 14. sırada yer aldı.