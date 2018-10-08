MAÇ SONUCU | Paris Saint Germain 5-0 Lyon | Kylian Mbappe’den şov

1 SKOR DIŞ HABERLER / Fransa Ligue 1 9. hafta karşılaşmasında Lyon ile karşılaşan Paris Saint Germain, 19 yaşındaki Kylian Mbappe'nin 13 dakikada 4 gol attığı maçı 5-0 kazanmayı bildi.
2 Maçın 9. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Brezilyalı yıldız Neymar, PSG'yi 1-0 öne geçiren isim oldu.
3 Ancak PSG'de Presnel Kimpembe 32. dakikada üst üste iki sarı kart görüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
4 İlk yarının son dakikasında ise bu kez Lyon'dan Lucas Tousart ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalınca iki ekip de devreyi 10 kişi tamamladı.
5 İkinci yarıda ise adeta Kylian Mbappe fırtınası vardı.
6 Fransız futbolcu 61., 66., 69. ve 74. dakikalarda attığı gollerle 13 dakikada 4 gol atma başarısı gösterdi ve maçın skorunu 5-0 olarak belirledi.
7 Öte yandan Neymar da maçı 1 gol, 1 asistle tamamladı.
8 Lider PSG bu sonuçla puanını 27 yaparken en yakın rakibi ile arasındaki puan farkı ise 8 oldu.
9 Lyon ise 14 puanda kaldı.
10 Puan tablosunun zirvesindeki PSG, bu sezon ligde çıktığı 9. karşılaşmayı da kazandı.
11 Maç sonunda ise Paris Saint Germain'li oyuncular arasında büyük sevinç vardı.
12 Bütün takım ikinci yarıda gol şov yapan Kylian Mbappe'yi tebrik ederken saha içinde görülmeye değer görüntüler vardı.
13 Öte yandan Mbappe ligdeki gol sayısını da 8'e çıkartmış oldu.
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