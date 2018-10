Khabib Nurmagomedov yenilgisi sonrası Conor McGregor’dan ilk Twitter paylaşımı

Uzun süredir beklenen Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında rakibi Khabib Nurmagomedov’la karşılaşan Conor McGregor, dört raunt sonunda rakibine yenilerek dikkatleri üstüne çekmişti. Dev mücadelenin bitmesinin ardından iki dövüşçü ve antrenörleri arasında arbede yaşanmış ve olaylara salonda bulunan güvenlik görevlileri ve Las Vegas polisi müdahale etmişti. Olaylı maçında ardından Conor McGregor ilk kez ortaya çıktı.

We lost the match but won the battle. The war goes on. pic.twitter.com/CRtPaGfOnn

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 8 Ekim 2018