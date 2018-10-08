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Khabib Nurmagomedov yenilgisi sonrası Conor McGregor’dan ilk Twitter paylaşımı
Dövüş Sporları

Khabib Nurmagomedov yenilgisi sonrası Conor McGregor’dan ilk Twitter paylaşımı

Conor McGregor, Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında Rus rakibi Khabib Nurmagomedov'a yenilmesinin ardından resmi Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

8 Ekim 2018 16:45

Uzun süredir beklenen Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında rakibi Khabib Nurmagomedov’la karşılaşan Conor McGregor, dört raunt sonunda rakibine yenilerek dikkatleri üstüne çekmişti. Dev mücadelenin bitmesinin ardından iki dövüşçü ve antrenörleri arasında arbede yaşanmış ve olaylara salonda bulunan güvenlik görevlileri ve Las Vegas polisi müdahale etmişti. Olaylı maçında ardından Conor McGregor ilk kez ortaya çıktı.

CONOR MCGREGO TWİTTER HESABINDA PAYLAŞTI

McGregor, resmi Twitter hesabından bir mesaj yayımlayarak şu ifadeleri kullandı: “Maçı kaybettik ama kavgayı kazandık. Savaş devam ediyor.”

Son güncelleme 16:45 | 8 Ekim 2018
Conor McGregor Khabib Nurmagomedov

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