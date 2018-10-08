Güneş farkı

Beşiktaş, çok hızlı ve tempolu oynadığı zaman oyunu istediği gibi yönlendirip, net pozisyon üretiyor, gol ve goller bulabiliyor. Ancak oyunun belirli dönemlerinde top 3. bölgeye geldiği zaman forvet hattındaki oyuncuların yetersizliği görülüyor. Siyah-beyazlılarda neler oluyor diye bakacak olursak;

1 Love çok top kaybediyor ve topu tutamıyor, koruyamıyor, arkadaşlarına şut pozisyonu hazırlayamıyor. Beşiktaş'ta çok iyi işleyen bölgede top Love'a gelince top kayıpları yaşanıyor. Bu durum takımı bozuyor ve Beşiktaş'ın hızlı kontralar yemesine neden oluyor.

2 Konya deplasmanında 10 kişi ile oyuna ortak olabiliyorsan bunun en büyük nedeni bireysel yetenek ve yaratıcı oyuncularının fazlalığıdır. Babel, Quaresma, Pepe, Medel ve kaleci Karius gibi üst düzey oyuncuların varsa saha içinde asla mücadele gücünü kaybetmezsin ve oyun kontrolünü de elinde bulundurursun.

3 Orta saha oyuncularının geçmiş yıllarda olduğu gibi skora daha çok katkı sağlamaları lazım. Özellikle Love verimsiz olduğu zaman Ljajic, Oğuzhan ve Atiba'nın skora daha çok katkı yapmaları lazım. Ofansif bölgede sürpriz koşular yaparak gol atmaları gerekiyor.

4 Babel, Quaresma, Gökhan ve Caner ile mükemmel ortalar ve pozisyonlar üretti. Fakat Love'ın hamlelerinin geç oluşu orta sahadan Ljajic'in yapılan ortalarda ceza sahasına hamle yapmayışı Beşiktaş'ın üretmiş olduğu birçok etkili pozisyonun golle sonuçlanmamasına neden oldu.

Beşiktaş, 10 kişi ile oynamış olduğu futbolla tüm takım tam kapasitesini ortaya koymuştur. Terlerinin son damlasına kadar mücadele etmiştir. Geriden gelip öne geçtiler ama uzatmada yenen golle beraberliğe mahkûm oldular. Ama takım oyunu nasıl oynanır herkese gösterdiler. Şenol Hoca'nın tecrübesi, oyuna müdahaleleri, oyuncu değişiklikleri takdir edilmelidir. İşte Şenol Hoca farkı!

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