Gol güme gitti

Karşılaşmanın tek tartışmalı pozisyonu vardı. O da VAR'a kurban gitti. Riva ile Ülker Arena arasındaki iletişim kopunca, Başakşehir'in buz gibi golü geçersiz sayıldı, yazık oldu. Hakem Ali Palabıyık'ın kart tercihlerine saygı duyarım da yan hakem Serkan Çimen'in F.Bahçeli iki oyuncunun ofsaytı bozmasına rağmen bayrak kaldırmasını şaşkınlıkla karşıladım. Hele Başakşehirli oyuncuların olayı normal karşılamalarına daha da şaşırıyorum. En ufak bir itiraz yok, moral-motivasyonda en ufak bir değişiklik yok. Acaba F.Bahçe'nin golü benzer gerekçeyle iptal olsaydı neler yaşanırdı? Sarı-lacivertli taraftarların bu beraberlik içine sinmemiş olacak ki uzun süre protesto ettiler.

Kaçırma yarışı

Puana, morale, seyircisiyle barışmaya ihtiyacı olan taraf F.Bahçe'ydi. Hani derler ya, “Son şansı olan adam çok şanslı değildir” diye. Başakşehir'in sayılmayan golünü izlerken, “Cocu'nun işi bitti” demiştim ama Serkan Çimen, Hollandalı'yı adeta ipten aldı. Sarı- lacivertliler, taraftarların istediği gibi yani 4-4-2 sistemi ile başlamıştı maça. Bu sistem ile Ayew, Slimani (2), Hasan Ali, Eljif ile karşı karşıya birçok pozisyon günün başarılı ismi Mert Günok tarafından engellendi. F. Bahçe, maçın bir kısmında taraftarını da arkasına alarak galibiyeti isteyen, coşkulu, hızlı oynayan ama telaştan elleri ayaklarına karışan bir görüntü verdi. Başakşehir ise bir o kadar rahat oynadı. Ayağa toplarla pas trafiği yapıp, F.Bahçe kalesini zorladı. Haftalar geçiyor, puan kayıpları devam ediyor. Başkan Ali Koç ve yönetim radikal kararlar alıp çıkış arıyor ama işleri kolay değil. Dünyayı değiştirmenin kolay olduğunu kim söyledi ki? Milli ara sarı-lacivertliler için yeni bir sayfa açma zamanıdır.

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