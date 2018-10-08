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Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci Almanya’dan döndü
Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci Almanya’dan döndü

Sakatlığının tedavisi için gittiği Almanya'dan dönen Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolga Ciğerci, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

8 Ekim 2018 16:11

Fenerbahçe’nin yeni transferi Tolga Ciğerci, sakatlığının tedavisi için gittiği Almanya’dan döndü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tedavisini Almanya’da tamamlayan Tolga’nın bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ne geldiği belirtildi.

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Takım arkadaşlarıyla bir araya gelen Tolga Ciğerci’nin, teknik direktör Phillip Cocu ve sportif direktör Damien Comolli’yle de sohbet ettiği kaydedildi.

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Öte yandan Süper Lig’de dün Medipol Başakşehir’le sahasında 0-0 berabere kalan Fenerbahçe’de futbolculara, milli maç arasına rağmen izin verilmedi. Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda, dünkü maçın ilk 11’inde yer alan isimlerin yenilenme yaptığı ifade edildi. Diğer futbolcuların ise dayanıklılık, dar alanda pas, defans ve hücum organizasyonları çalıştığı aktarıldı.

Antrenmana, milli takımlarında bulunan Carlos Kameni, Martin Skrtel, İslam Slimani, Roman Neustaedter, Eljif Elmas, Ferdi Kadıoğlu, Mehmet Topal, Barış Alıcı, Berke Özer, Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Mauricio Isla, Yassine Benzia ve Diego Reyes’in katılmadığı belirtildi.

Sarı-lacivertliler, yarın gerçekleştirilecek idmanla Demir Grup Sivasspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

Son güncelleme 16:12 | 8 Ekim 2018
Fenerbahçe tolga ciğerci

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