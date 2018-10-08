Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci Almanya’dan döndü

Fenerbahçe’nin yeni transferi Tolga Ciğerci, sakatlığının tedavisi için gittiği Almanya’dan döndü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tedavisini Almanya’da tamamlayan Tolga’nın bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ne geldiği belirtildi.

Ali Koç: Kupayı bana uzatmayın İlgili Haberi Oku

Takım arkadaşlarıyla bir araya gelen Tolga Ciğerci’nin, teknik direktör Phillip Cocu ve sportif direktör Damien Comolli’yle de sohbet ettiği kaydedildi.

Müjdat Yetkiner: `Aziz Yıldırım`ı satamazdım` Fenerbahçe'nin görevine son verdiği Müjdat Yetkiner, süreçle alakalı konuştu. İlgili Haberi Oku

İZİN YOK

Öte yandan Süper Lig’de dün Medipol Başakşehir’le sahasında 0-0 berabere kalan Fenerbahçe’de futbolculara, milli maç arasına rağmen izin verilmedi. Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda, dünkü maçın ilk 11’inde yer alan isimlerin yenilenme yaptığı ifade edildi. Diğer futbolcuların ise dayanıklılık, dar alanda pas, defans ve hücum organizasyonları çalıştığı aktarıldı.

Antrenmana, milli takımlarında bulunan Carlos Kameni, Martin Skrtel, İslam Slimani, Roman Neustaedter, Eljif Elmas, Ferdi Kadıoğlu, Mehmet Topal, Barış Alıcı, Berke Özer, Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Mauricio Isla, Yassine Benzia ve Diego Reyes’in katılmadığı belirtildi.

Sarı-lacivertliler, yarın gerçekleştirilecek idmanla Demir Grup Sivasspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.