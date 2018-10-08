Eden Hazard: ‘Real Madrid’de oynamak çocukluk hayalim’

Chelsea ile yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Eden Hazard, Southampton galibiyeti sonrası basın mensuplarına özel açıklamalarda bulundu.

Kariyeri için çok önemli bir karar vermesi gerektiğine inandığını söyleyen Belçikalı oyuncu, çocukluktan bu yana hayalinin Real Madrid’de oynamak olduğunu yinelemiş oldu.

Geçtiğimiz yaz Dünya Kupası’nın ardından Hazard ile masaya oturmak isteyen Chelsea, yıldız oyuncunun yeni sözleşme için zaman istemesi sonucu hayal kırıklığı yaşamıştı.

Basın mensuplarından gelen soruları açık yüreklilikle yanıtlayan Belçikalı, “Real Madrid dünyanın en iyi kulübü. Çocukluğumdan bu yana orada oynamak hayalim. Açıkçası yalan söyleyemem bu konuda. Ne olacak göreceğiz.” dedi.

Bu sezon hücumda adeta Eden Hazard’a bağımlı kalan Maviler, son 11 maçta 12 gol ve 3 asistle oynayan oyuncusunu takımda tutmanın hesaplarını yapıyor