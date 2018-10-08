Cristiano Ronaldo’ya tecavüz suçlamasında şok gelişme! Karima El Mahroug yakabilir

SKOR DIŞ HABERLER Juventus’ta forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, son günlerde hakkında çıkan tecavüz suçlaması ile boğuşuyor. Cristiano Ronaldo hakkındaki tecavüz suçlaması ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Las Vegas’ta otel odasında Cristiano Ronaldo tarafından tecavüze uğradığını iddia eden Kathryn Mayorga’ya yeni isimler ekleniyor. Kathryn Mayorga’nın avukatı Leslie Stovall’ın İngiliz gazetesi The Sun’a yaptığı açıklamaya göre, Cristiano Ronaldo hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamasında bulunan üç kadının şikayetleri araştırılıyor.

Cristiano Ronaldo`ya tecavüz suçlaması! Kathryn Mayorga`nın şikayet dilekçesinin detayları ortaya çıktı Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, tecavüz suçlaması ile karşı karşıya... Las Vegas'ta Cristiano Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini söyleyen Kathryn Mayorga, şikayette bulundu. Kathryn Mayorga'nın avukatı, şikayet dilekçesinin detaylarını açıkladı. Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodríguez'den de tecavüz iddiası ile ilgili paylaşım geldi. İlgili Haberi Oku

Kathryn Mayorga’nın iddialarının ardından ortaya çıkan üç kadının da Cristiano Ronaldo hakkında suçlamalarda bulunduğu iddia edildi. Bu kadınlardan ilki, Cristiano Ronaldo’nun bir partiden sonra kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Bir diğeri ise Cristiano Ronaldo tarafından canının yakıldığını belirtti. Ancak Kathryn Mayorga’nın avukatı tarafından en fazla araştırılan şikayetin üçüncü kadından gelen “Cristiano Ronaldo para karşılığı benimle birlikte oldu” olduğu öğrenildi. Bunun nedeni ise kadının İtalyan gece kulüplerinde dansçılık yapan Karima El Mahroug olma ihtimali… Kathryn Mayorga’nın avukatı, yapılan şikayetler arasında özellikle son kadının Karima El Mahroug olup olmadığını detaylıca araştırdığını söyledi.

Cristiano Ronaldo`ya tecavüz suçlaması! Yeni görüntüler ortaya çıktı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo hakkındaki tecavüz suçlamasında yeni bir gelişme yaşandı. Cristiano Ronaldo ile Portekizli yıldızın kendisine tecavüz ettiğini iddia eden Kathryn Mayorga'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku

Daha önce Cristiano Ronaldo hakkında, Karima El Mahroug’a 4 bin Euro karşılığında birlikte olma teklifi yapıldığı iddia edilmişti. Karima El Mahroug’un henüz 17 yaşındayken, Milano’da bir otelde Cristiano Ronaldo ile birlikte olduğu belirtilmişti. Karima El Mahroug’un adı geçmişte İtalya’nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi’nin evinde düzenlediği ‘Bunga bunga’ partileri nedeniyle açılan davada da geçmişti.

Cristiano Ronaldo hakkında şikayette bulunan üçüncü kadının Karima El Mahroug olmasının, Portekizli yıldızın başını yakabilir. Son kadının Karima El Mahroug olması durumunda şikayet, Kathryn Mayorga’nın tecavüz suçlamasına bir dosya daha eklenebilir.

Çünkü İtalya’da 18 yaşından küçük bir kadınla para karşılığı birlikte olmak suç olarak sayılıyor.