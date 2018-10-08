Burak Yılmaz alacakları için TFF’ye yaptığı başvuruyu geri çekti

Trabzonspor´un forvet oyuncusu Burak Yılmaz, alacakları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu´na (TFF) yaptığı başvuruyu geri çekti.

Trabzonspor´un 33 yaşındaki forvet oyuncusu Burak Yılmaz, bordo mavili kulüpten 800 bin Euro´luk alacağı nedeniyle Eylül ayında Türkiye Futbol Federasyonu´na (TFF) yaptığı başvuruyu geri çekti. Bordo mavili kulübün asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Burak, bu sabah daha önce TFF´ye yaptığı başvuruyu geri çekti” dedi.

“HOCA VE YÖNETİM, KUCKA’NIN TAVIRLARINDAN RAHATSIZLIK DUYMUŞ OLABİLİR”

Asbaşkan Hacısalihoğlu, Akhisarspor maçı kadrosunda yer almayan Juraj Kucka ile ilgili olarak ise “Kucka´nın alacaklarına yönelik ödemeleri gerçekleştirilmişti. Hoca ve yönetim Kucka´nın tavırlarından rahatsızlık duymuş olabilir” ifadesinde bulundu. Şenol Güneş: Kavgaları kenara bırakalım Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon'da bir iş yerinin açılışına katıldı. İlgili Haberi Oku