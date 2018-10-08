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Burak Yılmaz alacakları için TFF’ye yaptığı başvuruyu geri çekti
Trabzonspor

Burak Yılmaz alacakları için TFF’ye yaptığı başvuruyu geri çekti

Burak Yılmaz, Trabzonspor'dan alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı başvuruyu geri çekti.

8 Ekim 2018 17:22

Trabzonspor´un forvet oyuncusu Burak Yılmaz, alacakları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu´na (TFF) yaptığı başvuruyu geri çekti.

Trabzonspor´un 33 yaşındaki forvet oyuncusu Burak Yılmaz, bordo mavili kulüpten 800 bin Euro´luk alacağı nedeniyle Eylül ayında Türkiye Futbol Federasyonu´na (TFF) yaptığı başvuruyu geri çekti. Bordo mavili kulübün asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Burak, bu sabah daha önce TFF´ye yaptığı başvuruyu geri çekti” dedi.

“HOCA VE YÖNETİM, KUCKA’NIN TAVIRLARINDAN RAHATSIZLIK DUYMUŞ OLABİLİR”

Asbaşkan Hacısalihoğlu, Akhisarspor maçı kadrosunda yer almayan Juraj Kucka ile ilgili olarak ise “Kucka´nın alacaklarına yönelik ödemeleri gerçekleştirilmişti. Hoca ve yönetim Kucka´nın tavırlarından rahatsızlık duymuş olabilir” ifadesinde bulundu. 08 Ekim 2018 Şenol Güneş: Kavgaları kenara bırakalım Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon'da bir iş yerinin açılışına katıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:22 | 8 Ekim 2018
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