Aziz Yıldırım’dan Ali Koç sözleri! ‘İnşallah Ali Koç…’

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’de kaleci Volkan Demirel’in kendisinin de bulunduğu bir ortamda Aziz Yıldırım ile buluştuğu ve bu yüzden kadro dışı kaldığı iddialarına yanıt verdi.

Dilmen, böyle bir şeyin gerçek olmadığını söylerken; “30 Eylül’de program bitti, arabaya bindim, Aziz başkan aradı. Birkaç aydır göremiyordum. Beykoz’da gel kahve içelim dedi. Ben de gittim. Murat Ülker, Aziz bey ve arkadaşları oturuyordu, sohbet ediyorlardı. 15 dakika oturdum, bir kahve içtik, 15 dakika falan sürdü. Ali bey de kahve içelim dese, gider kahve içerim. O gün de Volkan Demirel’in olması mümkün değil, Volkan Rize’deydi zaten olay bu yani” dedi.

Aziz Yıldırım’ın, yaptığı görüşmede Ali Koç’un en az 2 dönem kalmasını istediğini söyleyen yorumcu, “Aziz Yıldırım, bana sataşmazlarsa ben hiçbir şeye bakmam, Fenerbahçe iyi olsun demişti. Evinde çay içerken, aynen şu ifadeyi kullandı: İnşallah bir dönem değil, en az 2 dönem kalır dedi. Bana kimse bulaşmadığı zaman, benim de kimseye söyleyecek bir şeyim yok dedi” ifadelerini kullandı.

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