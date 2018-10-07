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Zeki Çelik’in formasını giydiği Lille ikinci yarı açıldı
Fransa Ligue 1

Zeki Çelik’in formasını giydiği Lille ikinci yarı açıldı

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Lille, evinde karşılaştığı Saint-Etienne'i 3-1 mağlup etti. Lille'de forma giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, 11 başladığı mücadelede 65 dakika sahada kaldı.

7 Ekim 2018 00:35

Lille, Fransa Ligue 1’in 9. haftasında Stade Pierre Mauroy’de Saint-Etienne ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 17. dakikada Jonathan Bamba’nın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Saint-Etienne daha sonra 26. dakikada Remy Cabella’nın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarının başında 46. dakikada Bamba ile öne geçen Lille, 84. dakikada da Nicolas Pepe ile farkı 2’ye çıkardı. Müsabakanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Lille sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Lille’de karşılaşmaya 11’de başlayan milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, 65. dakikada yerini Edgar Ie’ne bıraktı. Bu maçın ardından Lille puanını 19’a çıkarırken, Saint-Etienne ise 15 puanda kaldı.

Son güncelleme 00:35 | 7 Ekim 2018
Lille Saint-Etienne zeki çelik
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