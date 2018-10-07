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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın en acı günü… Son veda…
Trabzonspor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın en acı günü… Son veda…

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren annesi Şefika Karaman, Konya'da toprağa verildi. Cenaze namazına Trabzonspor ve Atiker Konyaspor yöneticileri ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de katıldı. 

7 Ekim 2018 18:24

Teknik direktör Ünal Karaman’ın annesi 90 yaşındaki Şefika Karaman, dün memleketi Konya’da kalp yetmezliği tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ünal Karaman’da annesinin vefatı üzerine Konya’ya geldi. Annesinin tabutuna dokunup vedalaşan Ünal Karaman, gözyaşlarına hakim olamadı.

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Cenaze namazına Konya Valisi Yakup Canbolat, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor yöneticileri ile Atiker Konyaspor ile oynayacağı maç nedeniyle kentte olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şenol Güneş, Ünal Karaman’a başsağlığı dileyip sarıldı ve bir süre sohbet etti. Şefika Karaman’ın cenazesi kılınan namazın ardından defnedildi.

Son güncelleme 18:24 | 7 Ekim 2018
trabzonspor Ünal Karaman
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