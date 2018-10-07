Şansal Büyüka: ‘Yazın Fatih Terim’e…’

Şansal Büyüka, Galatasaray’ın Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında aldığı Antalyaspor galibiyeti değerlendirdi. Büyüka, alının bu galibiyetin Fatih Terim’in bir eseri olduğunu vurguladı.

İşte Şansal Büyüka’nın yazısı…

Şu parasızlığın gözü kör olsun. Galatasaray'da para olsa Gomis gibi bir golcüyü satar mıydı? Porto'da bu kadar pozisyon yaratıp tamamında karavana atar mıydı? Bu kadar iyi oynayıp, bu kadar pozisyon yaratıp, eli boş döner miydi? Yazık oldu Galatasaray'a… Aslında o bile az… Yazık kere yazık oldu Galatasaray'a…

Porto sahillerinden Akdeniz sahillerine inince Antalya'da karşımıza başka bir Galatasaray çıktı. Geri dörtlüsünün üçünü değiştirdiği için değil… Porto'daki yüksek enerjiye dayalı maçtan sonra, şalteri indirip voltajı düşürdüğü için…

Düşünün, Şampiyonlar Ligi gibi “Devler sahnesinde”, üstelik Porto gibi bir takım karşısında en az beş net pozisyon yaratan Galatasaray, hayrettir Antalya karşısında özellikle ilk yarıda tek pozisyon bile, hatta “yarım” pozisyon bile bulamadı.

Antalya da maça öyle bir duvar kurarak başladı ki, aş aşabilirsen… Göbekte Diego, Celutska, Chiko gibi kuleler… Sağ kenarda Nazım Sangare, hemen önünde sahanın en iyilerinden biri Doğukan… Duvar sağlam, ataklar “cılız” olunca baskılı görünen oyun üretime dönmedi. Rodrigues, Onyekuru gibi “rüzgarla yarışan” oyuncular bu kez sanki “yürüme hızından” biraz daha hızlı gibiydiler. Orta alandan da savunmanın arkasına top atan olmadı. Atsalar da o duvarı aşmak kolay değildi. İlk yarı bittiğinde aklımızda ne kaldı derseniz, Cüneyt Çakır'ın verdiği, VAR'ın “hayır” dediği penaltı kararı…

Fatih Hoca devre arasında futbolculara ciddi bir “ayar” çekmiş olmalı ki, ilk yarının duran Galatasaray'ı ikinci yarının koşan Galatasaray'ına döndü. Buna rağmen Onyekuru ile Rodrigues'in gene etkisiz kalışı, Fatih Hoca'yı “çaresizlikten çare üretmeye” zorladı. Hoca radikal bir değişiklik yaptı. Baktı ki Diego, Celustka, Chiko'dan kurulu “üçüz kuleler” sallanıyor ama yıkılmıyorlar, önce Maicon'u, sonra Donk'u “golcü” olarak forvete sürdü. Nitekim, koca bir takımın, koca bir maçta yapamadığını, Donk belki de buluştuğu ilk topla başardı ve attığı golle Galatasaray'ı “kabus”a doğru giden deplasman kısırlığından kurtardı.

Her maçı futbolcular kazanmıyor. Yazın bu maçı Fatih Terim'e…

Albayrak: Fatih Terim `seni santrafordan` kurtardım dedi Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak, 1-0 kazandıkları Antalyaspor maçı sonrasında konuştu. İlgili Haberi Oku