Sadiku’nun eşi Michaela Osberg O Ses Türkiye’de!

Dün akşam başlayan O Ses Türkiye yeni sezona Kasımpaşa’da forma giyen Arnavut futbolcu Loret Sadiku’nun eşi Michaela Osberg de katıldı. İsveçli Michaela Osberg, Someone Like You şarkısıyla jüri karşısına çıktı.

Performans sonunda Michaela Osberg’e jüri üyelerinden Hadise döndü ve Michaela, Hadise’nin takımında yarışmacı oldu. 27 yaşındaki futbolcu da eşi performans sergilerken kızıyla birlikte kuliste hazır bulundu.

Jüri üyelerinden Beyazıt Öztürk, Loret Sadiku’ya “Kasımpaşa çok iyi gidiyor, tebrik ediyoruz” demesi üzerine ünlü futbolcu “Çok teşekkürler” diyerek karşılık verdi. Loret Sadiku ile Michaela Osberg’in evliliklerinden iki çocukları dünyaya geldi.

Kariyerine İsveç’in IFK Värnamo takımında başlayan Sadıku, ardından Helsingborgs ve Mersin İdmanyurdu formaları giydi. Sadıku 2006 yılından beri Kasımpaşa’da futbol kariyerine devam ediyor.

