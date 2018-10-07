Rıdvan Dilmen: Bunun adı skandaldır

Fenerbahçe Başakşehir maçına damga vuran ofsayt pozisyonunu değerlendiren Rıdvan Dilmen, ‘Bugün yaşanan olay skandaldır…’ ifadelerini kullandı. İşte Rıdvan Dilmen’in NTV’deki canlı yayında kullandığı ifadeleri…

‘VAR’A HAZIR DEĞİLİZ’

“ İlk gördüğüm kadarıyla Başakşehir’in golü bence ofsayt değil. Teknoloji olarak VAR'a hazır değiliz, yüzümüze devamlı vuruyor bu durum..Bugün yaşanan olay skandaldır..”

“Bunun adı skandaldır… Arızalanıyorsa ‘Su Molası’ gibi VAR molası da verilsin. Fenerbahçe – Başakşehir maçında verilmeyen golde VAR izlemesi yapılamaması skandaldır. Bekle. Beklese 2 dakika sonra gelmişti. Şimdi Başakşehir, 2 puanla şampiyonluğu bırakırsa ne olacak?”

”VAR’ın adil kullanıldığı zaman iyi olduğunu düşünüyorum. VAR’ın gittiği anda hakemin haberi vardı muhtemelen. İlk gördüğümüz pozisyona göre Isla’nın gerisinde oyuncu. Bence pozisyon ofsayt değil. Keşke bu yıl kupa maçlarında başlansaydı, iyice teknoloji otursaydı ve biraz daha fedakarlık yaparak VAR’ı denemeye alırdık. Hakemlerimiz de o kadar dağıldılar ki, korkudan bayrak kaldıramıyorlar artık. VAR geldikten sonra ekranlara da veremediler. Demek ki ofsayt değil. VAR’ın altyapısı olmadan bu işlere girilmeyecekti. Biz elimize yüzümüze bulaştırdık.

Fenerbahçe-Başakşehir maçında `VAR` arızalandı, nizami gol geçersiz sayıldı Spor Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta ilginç bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın son anlarında Başakşehir'in bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken 'VAR' sistemi arızalı olduğu için pozisyona bakılamadı. İlgili Haberi Oku

‘FENERBAHÇE NE YAZIK Kİ FAVORİ GÖRÜLMÜYOR’

”Futbolu konuşamayacak durumdayız. Bu gerçekten acayip bir olay. Isla’nın pozisyonunda VAR varmıydı? Olsa belki de kırmızı kart olacaktı. Cocu’nun son şansı olarak görüyordum Başakşehir maçını taraftarlar da öyle görüyordu bu yüzden müthiş baskılı oynadılar. Fenerbahçe kendi evinde oynuyor ama ne yazık ki favori görülmüyor. Hem Beşiktaş hem Başakşehir maçlarında böyle oldu. İki takımı da bir daha böyle yakalayamazsın.”

“Oyunun bitiminde Fenerbahçeli futbolcular hep yerdeydi. Kendi evinde oynayan bir takım düşünün. Coşkulu seyircisi önünde oynuyorsunuz. Fenerbahçeli futbolcular hem Başakşehir, hem de Beşiktaş maçlarında her türlü çabayı sarfettiler. Maç sonu dikkat edin, Slimani falan birçok futbolcu yerde.”