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Puan durumu: Süper Lig’de Fenerbahçe 3 puana yine hasret
Galatasaray

Puan durumu: Süper Lig’de Fenerbahçe 3 puana yine hasret

Süper Lig 8. haftada oynanan maçlarla devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken maçında Fenerbahçe evinde Medipol Başkaşehir ile beraber kaldı. Peki, Fenerbahçe kaç puanda, ligde kaçıncı? Galatasaray Antalyaspor karşısında kazanarak haftayı lider kapatmayı kesinleştirdi. İşte, Süper Lig puan durumu...

7 Ekim 2018 20:39

Spor Toto Süper Lig'in 8. Haftasında Cumartesi günü Antalyaspor’a konuk olan Galatasaray karşılaşmanın son bölümünde bulduğu gol ile hanesine 3 puanı yazdırmayı başarırken liderlik koltuğunu da kaptırmamayı başardı. Yeni sezonda istediği çıkışı gerçekleştiremeyen Fenerbahçe sahasında ağırladığı Başakşehir’i yenmeyi başaramayınca haftayı kayıpla kapattı. Süper Lig’deki kötü gidişatını sürdürüren Fenerbahçe’nin puanı merak konusu olurken, futbol severler karşılaşmanın ardından puan durumu aramaları yapmaya başladı. Günün diğer maçı olan Konyaspor Beşiktaş ise ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor. İşte, güncel Süper Lig puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Son güncelleme 22:39 | 7 Ekim 2018
puan durumu süper lig
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Bugün - 13:30
4
-
4
Sivasspor
Fenerbahçe
Bugün - 18:00
0
-
0
Istanbul Basaksehir
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UEFA Avrupa Ligi Grup I 04.10.2018 - 22:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş