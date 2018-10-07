Puan durumu: Süper Lig’de Fenerbahçe 3 puana yine hasret

Spor Toto Süper Lig'in 8. Haftasında Cumartesi günü Antalyaspor’a konuk olan Galatasaray karşılaşmanın son bölümünde bulduğu gol ile hanesine 3 puanı yazdırmayı başarırken liderlik koltuğunu da kaptırmamayı başardı. Yeni sezonda istediği çıkışı gerçekleştiremeyen Fenerbahçe sahasında ağırladığı Başakşehir’i yenmeyi başaramayınca haftayı kayıpla kapattı. Süper Lig’deki kötü gidişatını sürdürüren Fenerbahçe’nin puanı merak konusu olurken, futbol severler karşılaşmanın ardından puan durumu aramaları yapmaya başladı. Günün diğer maçı olan Konyaspor Beşiktaş ise ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor. İşte, güncel Süper Lig puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU