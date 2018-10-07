MAÇ SONUCU | Southampton 0-3 Chelsea | Premier Lig 8. hafta

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 8. hafta karşılaşmasında Southampton ile karşılaşan Chelsea, deplasmandan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Konuk ekip 30. dakikada Eden Hazard’ın attığı golle 1-0 öne geçerken Belçikalı futbolcu bu sezon 7. golüne ulaşmayı başardı.

İlk yarısı 1-0 sona eren maçın 57. dakikasında ilk golün asistini yapan Ross Barkley bu kez sahneye çıktı ve skoru 2-0’a getiren isim oldu.

Maçın uzatma anlarında ise oyuna sonradan giren Alvaro Morata’nın golü skoru belirledi ve Londra ekibi mücadeleyi 3-0 kazandı.

Öte yandan ilk golün sahibi Eden Hazard, son golün asistini yaparak takımını taşımaya devam etti.

Bu sonucun ardından Chelsea puanını 20 yaparken sezona kötü bir başlangıç yapan ve bir türlü toparlanamayan Southampton 5 puanda kaldı.

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