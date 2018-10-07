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MAÇ SONUCU | Osmanlıspor 1-0 Adana Demirspor | Seri Ankara’da son buldu
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Osmanlıspor 1-0 Adana Demirspor | Seri Ankara’da son buldu

Ligde oynadığı son üç maçı kazanan Adana Demirspor, başarılı serisini Osmanlıspor deplasmanında bitirdi.

7 Ekim 2018 23:29

Spor Toto 1. Lig'in 8. hafta mücadelesinde evinde Adana Demirspor'u ağırlayan Osmanlıspor, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Metin, Selahattin Altay

Osmanlıspor: Eyüp Türkaslan, Caner Arıcı, Tugay Kacar, Eric Mbu, Burhan Eşer (Beykan dk. 73 Şimşek), Hasan Kılıç (Sinan Kurt dk. 77), Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Lembi (Ndiaye dk. 86), Anıl Karaer, Magaye Gueye

Yedekler: Abdulaziz Demircan, Furkan Özçal, Oğuzhan Erdoğan, Caner Öztürk

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Adana Demirspor: Çağlar Akbaba, Galip Güzel, Traore (Batuhan Karadeniz dk. 85), Berk Yıldız (Orkan Çınar dk. 68), Pote, Herve Kage, Mitroviç, Hakan Bilgiç, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Erdal Öztürk (Kosecki dk. 58)

Yedekler: Sabri Fener, Tayyib Talha Sanuç, Emre Nefiz, Murat Akın

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Gol: Tugay Kacar (dk. 54) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Muhammed Bayır (Osmanlıspor), Hakan Bilgiç, Erdal Öztürk, Galip Güzel, Orkan Çınar, Batuhan Karadeniz (Adana Demirspor)

Son güncelleme 23:30 | 7 Ekim 2018
adana demirspor Osmanlıspor Spor Toto 1. Lig
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