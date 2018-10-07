MAÇ SONUCU | Liverpool Manchester City 0-0 | Kaçan penaltı zirveden etti

İngiltere Premier Lig’de 8. haftanın en önemli maçında Liverpool ile Manchester City 0-0 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışındaki iki takım Liverpool ile Manchester City arasında Anfield’da oynanan maçta Manchester City, 86. dakikada ayağına gelen galibiyet fırsatını tepti. Kazanılan penaltı atışını gole çeviremeyen konuk ekip, beraberliğe razı oldu. Liverpool-Manchester City maçında takımların puanları paylaşması, haftayı galibiyetle kapatan bir diğer şampiyonluk adayı Chelsea’ye yaradı.

MAÇ SONUCU | Southampton 0-3 Chelsea | Premier Lig 8. hafta İngiltere Premier Lig 8. hafta mücadelesinde Southampton'a konuk olan Chelsea, zorlu deplasmandan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada iki takım da kendi karakterlerinden uzak bir futbol ortaya koydu. Hem Jurgen Klopp’un Liverpool’u, hem de Pep Guardiola’nın Manchester City’si, hücumu düşünen futbolun yerine daha kontrollü bir oyun anlayışını tercih etti. Seyir zevki açısında oldukça kısır geçen maçta iki takım adına kaleyi bulan toplam 4 şutta da kaleciler gole izin vermedi. Liverpool’da Salah-Firmino-Mane ve Manchester City’de Agüero-Sterling-Mahrez ile kurulan hücum hatları beklenen performanslarının altında kalınca, kısır bir futbol ortaya çıktı.

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Buna rağmen Manchester City, 86. dakikada galibiyet fırsatını yakaladı. Hakem Martin Atkinson’ın verdiği penaltı kararı sonrası Mahrez topun başına geçti. Oldukça kötü bir vuruş yapan Mahrez, topu üstten dışarı gönderdi. Böylece ayağına kadar gelen galibiyet fırsatını tepen Manchester City, evine bir puanla döndü. Kendi sahasında pek de etkili bir futbol ortaya koyamayan Liverpool ise liderlik koltuğuna oturma şansını değerlendirmedi.

Alınan beraberliğin ardından İngiltere Premier Lig’de zirve karıştı. Manchester City, Chelsea ve Liverpool 20’şer puana ulaşırken, sıralamayı averaj belirledi. Chelsea’nin liderlik koltuğunda oturduğu ligde Manchester City ikinci, Liverpool ise üçüncü sırada yer aldı.