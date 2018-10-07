MAÇ SONUCU | Altınordu 1-1 İstanbulspor | Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig 8. hafta mücadelesinde Altınordu ile İstanbulspor 1-1 berabere kaldı. Müsabakadan önce Batman’ın Gercüş ilçesi kırsalında düzenlenen terör saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Stat: Bornova

Hakemler: Erkan Engin, Furkan Ürün, Cemil Tunç

Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Hüseyin Atakan Üner, Oğulcan Ülgün, Alican Özfesli (Dk. 76 Kemal Rüzgar), Sefa Yılmaz (Dk. 68 Mehmet Murat Uçar), Muhammed Mert, Serdar Deliktaş

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Bauque, Akaminko, Wellington, Tuncer Duhan Aksu, Barış Örücü (Dk. 85 Murat Duruer), Onur Ergün, Cajic, Ali Dere, Muhammed Demirci (Dk. 60 Arif Morkaya), İbrahim Yılmaz (Dk. 66 İbrahim Halil Çolak)

Gol: Dk. 12 Alican Özfesli (Altınordu), Dk. 74 Onur Ergün (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Oğulcan Ülgün, Dk. 64 Hüseyin Atakan Üner, Dk. 83 Serdar Deliktaş, Dk. 90 3 Yusuf Acer (Altınordu), Dk. 90 3 Akaminko (İstanbulspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 12′ Altınordu öne geçti. İstanbulspor ceza sahasında oluşan karambolde Clesio’nun ıskaladığı topu önünde bulan Alican, sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.

28′ Konuk ekibin kazandığı serbest vuruşta Muhammed topun başına geçti. Bu futbolcunun şık vuruşunda kaleci Erce köşeye giden topu son anda kornere tokatladı.

30′ Gelişen Altınordu atağında sağ çizgiden Alican ortaladı. Arka direkteki Kerim’in gelişine şutunda top üstten dışarı gitti. İlk yarı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

54′ Altınordulu Serdar’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sefa’nın vuruşunda top yan direkten döndü. İstanbulspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

64′ Konuk ekip atağında Cajic’in pasında sağ çaprazda topla buluşan İbrahim Yılmaz’ın yerden şutunda kaleci Erce ayağıyla golü önledi.

GOL! 74′ Soldan yapılan ortada Altınordu ceza sahası karıştı. Topu önünde bulan Onur, çok sert vurdu: 1-1.

86′ Sol kanattan Duhan’ın ortasında İbrahim Halil vurdu, kaleci Erce topu kornere çeldi.

90′ Kaleci Erce, Ali’nin sol çaprazdan şutunda bir kez daha gol izni vermedi.