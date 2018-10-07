MAÇ SONUCU | Adanaspor 2-1 Balıkesir Baltok | Demirbakan etkisi

Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Adanaspor evinde Balıkesirspor Baltok ile karşılaştı. Mücadeleden Adanaspor 2-1 galibiyetle ayrıldı. Adanaspor böylece teknik direktör değişikliğinden sonra takımın başına getirdiği Coşkun Demirbakan yönetiminde çıktığı ikinci maçı da üç puanla tamamladı. Balıkesir Baltok, 87. dakikada Cüneyt’in gördüğü kırmızı kart sonrası maçı 10 kişi tamamladı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yummak, Seyfettin Ünal

Adanaspor: Goran, Veli, Digao (Onur dk. 81), Renan, Özkan, Hakan, Kenan, Gökhan, Abdulkadir (Yener dk. 11), Robert (Oğuzhan dk. 67), Kone

Yedekler: İrfan, Göksu, Andaç, Eren

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt (Glumac dk. 56), Oğuz, Uğur, Bülent, Nizamettin, Foxi (Furkan dk. 51), Sedat, Cumali, Otoo (Okan dk. 70) , Beleck

Yedekler: Atilla, Doğa, Muhammed, Mehmet

Teknik Direktör: Giray Bulak

Goller: Foxi (dk. 27) (Balıkesir Baltok), Robert (dk. 34), Kone (dk. 60) (Adanaspor)

Kırmızı Kart: Cüneyt (dk. 87) (Balıkesir Baltok)

Sarı kartlar: Oğuz, Cumali, Atilla (Balıkesir Baltok), Yener, Özkan, Goran, Renan (Adanaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 27′ Balıkesirspor Baltok’ta Uğur’un ortasında yakın mesafeden Foxi’nin şutunda top ağlarla buluştu. 0-1

GOL! 34′ Adanaspor’da sol kanattan Gökhan’ın ortasında gelişine vuran Robert meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

GOL! 60′ Adanaspor’da Gökhan’ın sert ortasında Kone’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

71′ Adanaspor’da Gökhan’ın pasında Hakan Barış’ın ceza alanı dışından şutunda top üstten auta çıktı.

81′ Nizamattin’in serbest vuruştan sert şutunda kaleci Goran topu kornere çeldi.