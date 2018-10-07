MAÇ ÖZETİ: Konyaspor Beşiktaş özet! 10 kişilik BJK 1 puana razı oldu

Süper Lig’in 8. haftası Konyaspor Beşiktaş maçı ile devam etti. Karşılaşmanın ilk yarısının 27. dakikasında Ömer Ali şutunu Domagoj Vida eliyle engelledi. Domagoj Vida eliyle Ömer Ali’nin şutunu engellediği gerekçesiyle kırmızı kart görmesinin ardından penaltı için topun başına geçen Yatabare, Karius’u ters köşeye yatırdı ve topu ağlara gönderdi. Böylece Konyaspor için gol perdesini açtı. İlk yarısı 1-0 sona eren Beşiktaş Konyaspor maçının ikinci yarısında Medel’in Uğur Demirok’a müdahalesi sonrası penaltı kararı verildi. Medel sarı kart gördü. Konyaspor’da Yatabare penaltı vuruşundan yararlanamadı. Beşiktaş ise aradığı golü 79. dakikada buldu. Kullanılan köşe vuruşunun ardından Oğuzhan Özyakup topla buluştu. Ortasında Vagner Love vuruşunu yaptı ve maça beraberliği getirdi. Konyaspor henüz golün şokunu üstünden atamadan 80. dakikada santranın ardından Beşiktaş baskısını sürdürdü. Rakibinden sıyrılan Lens, Babel’in önüne oynadı. Babel bir kez daha ceza sahasına pasını bıraktı ve Jeremain Lens topu ağlarla buluşturdu. 94. dakikada Kullanılan köşe vuruşunda Hurtado arka direkte tek başına kaldı ve yakın mesafeden topu ağlara gönderdi durumu 2-2 yapmayı başardı. İşte, Konyaspor Beşiktaş maç özeti…

KONYASPOR BEŞİKTAŞ ÖZET İZLE

KARİUS: BANA BİRAZ UCUZ GELDİ

Beşiktaş'ın Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı mücadelenin ardından Alman kaleci Loris Karius açıklamalarda bulundu.

Performanslarından memnun olduğunu belirten Karius, “Bu akşam gurur duyulacak bir performans gösterdik. 10 kişi kaldık, geri düştük, geri düştükten sonra elimizden geleni yaptık. 10 kişiyle herkes %100'ünü verdi, gurur duyulacak bir performans ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

Verilen penaltıları yorumlayan Alman file bekçisi, “Hakem kararlarını değiştiremezsiniz. Onlarla maç içinde başa çıkmalıyız. İlk pozisyonu tam göremedim, hakem VAR'a bakıp el ve kırmızı kart dediyse yapacak bir şey yok. İkinci penaltı bana biraz ucuz gibi geldi ama ondan sonra da direncimizi kaybetmedik, elimizden geleni yaptık” diye konuştu.