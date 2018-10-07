MAÇ ÖZETİ: Fenerbahçe Başakşehir özet! Fenerbahçe’ye bir de Başakşehir’den…

Süper Lig 8. haftası Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçı ile devam etti. İki takımında istekli oyununa rağmen maçta gol sesi gelmedi. volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif kadro dışı kaldığı Fenerbahçe Başakşehir karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merakla beklendiği maçta Mert Günok kurtarışlarıyla geçit vermez karşılaşmaya ise hakem kararı ile vurdu. 82’de Medipol Başakşehir’in golü ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler için; Fenerbahçe Medipol Başakşehir maç özeti…

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR ÖZETİ İZLE

“VAR” ARIZALANDI, GOL SAYILMADI

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Medipol Başakşehir, son anlarda bulduğu golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesiyle şoke oldu.

Fenerbahçe'nin sayısız gol fırsatından yararlanamadığı maçın 81. dakikasında Edin Visca sağ kanattan ceza sahası içine girdi. Yaptığı ortayı boş pozisyondaki Elia ağlara gönderdi ve Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.

Ancak öncesinde yan hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal ederken bu pozisyondan birkaç dakika önce ‘VAR' sistemi arızalandığı için pozisyonun tekrarına bakılamadı.

Başakşehirli futbolcular pozisyonun ofsayt olmadığı konusunda itirazlarda bulunsa da hakem Ali Palabıyık pozisyonun ofsayt olduğuna kanaat getirdi.

Yaşanan bu pozisyonun ardından birkaç dakika sonra ‘VAR'daki arıza giderildi ve sistem yeniden devreye girdi.

MAÇ BİTTİ AMA TARAFTAR GİTMEDİ

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe evinde Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın ardından oyuncular soyunma odasına giderken taraftarlar tribünleri terk etmedi. Takımı protesto eden sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu.

Ligde son üç haftadır kazanamayan sarı-lacivertlilerde taraftarların üzüntüsü dikkat çekti.

Öte yandan tribünü terk etmeyen taraftarlar koltuklara vurarak “En büyük taraftar, futbolcular sahtekar” ve “Formayı çıkarın, s…….. gidin” şeklinde küfürlü tezahüratlarda bulundu.

Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'yu istifaya davet eden taraftarlar, bir ara “Ali Koç takımı buraya getir” şeklinde bağırdı.