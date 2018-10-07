SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Konya'da inanılmaz gece! 4 gol, 13 sarı, 1 kırmızı, penaltılar...
Maç bitti, Fenerbahçe taraftarı stattan çıkmadı! Ali Koç toplantı kararı aldı
Fenerbahçe

Maç bitti, Fenerbahçe taraftarı stattan çıkmadı! Ali Koç toplantı kararı aldı

Fenerbahçe’nin sahasında 0-0 berabere kaldığı Başakşehir maçından sonra taraftarlar yaklaşık 1 saat boyunca tribünleri terk etmedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kurmaylarıyla birlikte yaptığı mini zirvenin ardından stadı terkettiği belirtildi.

7 Ekim 2018 20:31

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe evinde Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından oyuncular soyunma odasına giderken taraftarlar uzun süre tribünleri terk etmedi.

Takımı protesto eden sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulunurken Başkan Ali Koç’un gelmesi için tezahüratlar yapıldı.

Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un maçın hemen ardından yönetim kuruluyla birlikte toplantıya girdiği öğrenildi.

Fenerbahçe YÜksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük (solda) ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç (sağda)

Ligde son üç haftadır kazanamayan sarı-lacivertlilerde taraftarların üzüntüsü dikkat çekti. Tribünü terk etmeyen taraftarlar koltuklara vurarak “En büyük taraftar, futbolcular sahtekar” ve “Formayı çıkarın, s…….. gidin” şeklinde küfürlü tezahüratlarda bulundu.

Hollandalı teknik adam Phillip Cocu’yu istifaya davet eden taraftarlar, bir ara “Ali Koç takımı buraya getir” şeklinde bağırdı. Başkan Koç’un mağlubiyetin ardından kurmaylarıyla birlikte statta sıcağı sıcağına bir zirve gerçekleştirdiği ve stattan daha sonra ayrıldığı belirtildi.

Öte yandan bu tribünlerin önünde güvenlik önlemleri sıkılaştırılırken, taraftarlar da buna tepki göstererek, “Terörist değiliz, taraftarız biz” tezahüratlarında bulundu.

Yaklaşık 1 saatlik bekleyişin ardından Fenerbahçeli taraftarlar tribünleri boşalttı.

07 Ekim 2018 Fenerbahçe-Başakşehir maçında `VAR` arızalandı, nizami gol geçersiz sayıldı Spor Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta ilginç bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın 82. dakikasında Başakşehir'in bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken 80. dakikada 'VAR' sistemi arızalandığı için pozisyona bakılamadı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:44 | 7 Ekim 2018
ali koç Fenerbahçe
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Bugün - 13:30
4
-
4
Sivasspor
Fenerbahçe
Bugün - 18:00
0
-
0
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Malmö FF
UEFA Avrupa Ligi Grup I 04.10.2018 - 22:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş