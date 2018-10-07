Maç bitti, Fenerbahçe taraftarı stattan çıkmadı! Ali Koç toplantı kararı aldı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe evinde Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından oyuncular soyunma odasına giderken taraftarlar uzun süre tribünleri terk etmedi.

Takımı protesto eden sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulunurken Başkan Ali Koç’un gelmesi için tezahüratlar yapıldı.

Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un maçın hemen ardından yönetim kuruluyla birlikte toplantıya girdiği öğrenildi.

Ligde son üç haftadır kazanamayan sarı-lacivertlilerde taraftarların üzüntüsü dikkat çekti. Tribünü terk etmeyen taraftarlar koltuklara vurarak “En büyük taraftar, futbolcular sahtekar” ve “Formayı çıkarın, s…….. gidin” şeklinde küfürlü tezahüratlarda bulundu.

Hollandalı teknik adam Phillip Cocu’yu istifaya davet eden taraftarlar, bir ara “Ali Koç takımı buraya getir” şeklinde bağırdı. Başkan Koç’un mağlubiyetin ardından kurmaylarıyla birlikte statta sıcağı sıcağına bir zirve gerçekleştirdiği ve stattan daha sonra ayrıldığı belirtildi.

Öte yandan bu tribünlerin önünde güvenlik önlemleri sıkılaştırılırken, taraftarlar da buna tepki göstererek, “Terörist değiliz, taraftarız biz” tezahüratlarında bulundu.

Yaklaşık 1 saatlik bekleyişin ardından Fenerbahçeli taraftarlar tribünleri boşalttı.

Fenerbahçe-Başakşehir maçında `VAR` arızalandı, nizami gol geçersiz sayıldı Spor Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta ilginç bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın 82. dakikasında Başakşehir'in bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken 80. dakikada 'VAR' sistemi arızalandığı için pozisyona bakılamadı. İlgili Haberi Oku