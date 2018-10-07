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Loris Karius: Bana biraz ucuz geldi
Beşiktaş

Loris Karius: Bana biraz ucuz geldi

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, Konyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

7 Ekim 2018 23:08

Beşiktaş’ın Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı mücadelenin ardından Alman kaleci Loris Karius açıklamalarda bulundu.

Performanslarından memnun olduğunu belirten Karius, “Bu akşam gurur duyulacak bir performans gösterdik. 10 kişi kaldık, geri düştük, geri düştükten sonra elimizden geleni yaptık. 10 kişiyle herkes %100’ünü verdi, gurur duyulacak bir performans ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

Verilen penaltıları yorumlayan Alman file bekçisi, “Hakem kararlarını değiştiremezsiniz. Onlarla maç içinde başa çıkmalıyız. İlk pozisyonu tam göremedim, hakem VAR’a bakıp el ve kırmızı kart dediyse yapacak bir şey yok. İkinci penaltı bana biraz ucuz gibi geldi ama ondan sonra da direncimizi kaybetmedik, elimizden geleni yaptık” diye konuştu.

Son güncelleme 23:08 | 7 Ekim 2018
beşiktaş karius konyaspor
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