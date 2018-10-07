Konyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta? BJK ligde kayıp yaşamak istemiyor

Süper Lig’in 8. hafta maçında Beşiktaş Atiker Konyaspor 3 puan mücadelesi verecek. Süper Lig’de kayıp yaşamak istemeyen Beşiktaş’ta Avrupa Ligi maçında yedek başlayan Ricardo Quaresma, Ryan Babel ve Oğuzhan Özyakup'un da yarın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Bu sezon istediği çıkışı göstermeyen Atiker Konyaspor ise Beşiktaş karşısında galibiyet peşinde olacak. Beşiktaş Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve diğer tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

7 Ekim Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

BEŞİKTAŞ MALMÖ MAĞLUBİYETİNİ UNUTTURMAYA ÇALIŞACAK

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun ikinci hafta maçında İsveç ekibi Malmö’nün Beşiktaş’ı 2-0 yenmesi ülke basınında geniş yer buldu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Aftonbladet, “Malmö kazandı” başlığıyla duyurduğu haberde, İsveç ekibinin taraftarlarının Beşiktaş kalecisi Loris Karius'u geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool formasıyla yediği iki hatalı golü hatırlatarak baskı altına aldığını ve bunun sonucunda da Alman file bekçisinin ilk golü hatalı yediğini belirtti.

Haberde, maçtan sonra basın mensuplarının bu durumu anımsatmasına ilişkin, Karius'un “Bunları düşünmedim, umrumda değil.” diyerek kısa bir cevap verdiği kaydedildi. “Malmö'ye para kazandıran güzel galibiyet” başlığını atan Expressen gazetesi ise İsveç ekibinin, yıldızlar topluluğu Beşiktaş'ı yenmenin sevincini yaşadığını aktardı.