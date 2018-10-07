Hüseyin Cimşir: Galibiyeti Ünal Karaman’a armağan ediyoruz

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor'u 3-1 yendi. Annesinin cenazesi için Konya'da bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın yerine Akhisarspor karşılaşmasında takımın başında çıkan Yardımcı Antrenör Hüseyin Cimşir maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Öncelikle bu galibiyeti Ünal Karaman’a armağan ediyoruz. Annemizi kaybettik. Üzüntülüyüz. İlk deplasman galibiyetimizi aldık. İyi futbol oynadık, iyi mücadele ettik. Bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum inşallah bu seviyeyi yavaş yavaş daha da yukarıya taşıyacağız” dedi.

Akhisarspor'un Avrupa maçı oynadığı için yorgun olduğunu dile getiren Hüseyin Cimşir, Akhisarspor'un çok kaliteli bir takım olduğunu ve önümüzdeki günlerde toparlanmalarını temenni ettiklerini söyledi.