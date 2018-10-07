Göksel Gümüşdağ: Serkan Çimen’i Allah’a havale ediyorum, Elia ağlıyordu!

Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ, 0-0 biten Fenerbahçe – Başakşehir maçı sonrası sert açıklamalar yaptı. Gümüşdağ maçın 87.dakikasında Elia’nın ofsayt nedeniyle iptal edilen golünü değerlendirdi.

İşte Gümüşdağ’ın açıklamaları:

”Yan hakemin rezalet kararı ile gol verilmedi. Serkan Çimen o bayrağı neden kaldırdı, kendisi de bilmiyor. Geçen sene Adana’da nizami bir gol iptal edildi. O da enteresan bir karardı. Şaşkınım, üzülüyoruz. Serkan Çimen’i Allah’a havale ediyoruz. Soyunma odasında Elia ağlıyordu. Hak ettiği bir gol verilmedi. Sosyal medyada herkes mutabık. Takipçisi olacağız. Federasyonu şu konuda göreve çağırıyorum, geçen hafta 3 dakika VAR kesintisi oldu. VAR kesildiği zaman hakemlerin nasıl kararlar verdiğini gördük. Serkan Çimen’in nizami golü iptal etmesini kınıyor ve kabul etmiyoruz. İnşallah bu son olur.”

Maçtan sonra pozisyonu resmi twitter hesabından paylaşan Medipol Başakşehir ‘Kötü niyet VAR!’ şeklinde gönderme yaptı.

Kötü niyet VAR! pic.twitter.com/HjHNHV3iww — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 7 Ekim 2018

Fenerbahçe-Başakşehir maçında `VAR` arızalandı, nizami gol geçersiz sayıldı Spor Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta ilginç bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın 82. dakikasında Başakşehir'in bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken 80. dakikada 'VAR' sistemi arızalandığı için pozisyona bakılamadı. İlgili Haberi Oku

Rıdvan Dilmen: Bunun adı skandaldır Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, mücadelenin son anlarında Başakşehir'in ofsayt gerekçesiyle verilmeyen golünü değerlendirdi. İlgili Haberi Oku