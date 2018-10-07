Giray Bulak: “Memleketimden hakem göndermeyin”

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, “Trabzon’dan memleketimden hakem göndermeyin. İyilikleri olacakmış gibi kötülükten başka bir şey olmuyor” dedi.

Adanaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, “Adanaspor’u ve Coşkun Demirbakan’ı kutluyorum iki maçta 6 puan aldılar. İyi oynadılar iyi mücadele ettiler geriye düştükten sonra geriye dönüşleri iyi oldu. Derslik bir gol attık yaptığımız işler golden sonra pozisyonlar bulduk. Bazen istediğiniz oyunculardan istediğiniz randımanı alamıyorsunuz. Türkiye’de var sistemi var hep beraber izliyoruz. Penaltı hakem yok diyor, gol hakem yok diyor, ofsayt var hakem yok diyor. Bizler de görüyoruz ofsayt mı değil mi, gol mu değil mi 80 milyon insan görmesine rağmen ofsayt görülmüyor gol verilmiyor ve devam ediyor. Yani kim güçlüyse ondan yana devam ediyor. Bülent Birincioğlu 2018 Mayıs ayından bugüne kadar görev yapmıyor. İki haftadır Trabzon bölgesinden Ramazan Keleş ve diğeri de Bülent Birincioğlu’nu vermekteler. Sanki özellikle seçiliyor benim maçıma gönderiliyor. Söyledim de benim maçıma Trabzon’dan memleketimden hakem göndermeyin. İyilikleri olacakmış gibi kötülükten başka bir şey olmuyor. İki stoper oyuncumuza maçın hemen başında sarı kart ve yediğimiz gol faul oyun devam ediyor. Rakip kaleci yerden kalmıyor 3 defa kaleci yere yattı. Kaleciye bir darbe mi geldi ne oldu. Hakemin aklı fikri kulübemiz de kenarda kimi atayım hocayı mı atayım futbolcuyu mu atayım. Sarı kartlı oyuncum atılmasın diye dışarıya aldım. Hakem takip ediyor futbolcumu kulübe kart göstererek kırmızı karttan atıyor. Bizler hep beraber kazanacağız. Avrupa’da neden hakemler hakkında konuşulmuyor. Çünkü dürüst yönetiyorlar. Bizde maalesef dürüst yönetilmiyor ama düzen böyle devam edecek. Oyuncularımı da kutluyorum. Kazansaydık çok şey kazanacağımızı biliyorduk. Milli maç arasında daha verimli çalışarak yeniden toparlanarak kazanmanın yollarını arayacağız” şeklinde konuştu.

MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 2-2 Beşiktaş | Süper Lig 8. hafta Spor Toto Süper Lig 8. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş, geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçın ikinci yarısında, iki dakikada attığı iki golle 2-1 öne geçse de uzatmalarda yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İlgili Haberi Oku