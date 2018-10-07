Galatasaray Anadolu Efes maçı canlı izle! İlk haftada dev randevu…

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Galatasaray Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Yeni sezonun ilk maçında taraftarının desteğini alarak Anadolu Efes’i yenmek isteyen Galatasaray iyi bir başlangıcın hesaplarını yapıyor. Şampiyonluğun önemli adaylarından biri olan Anadolu Efes ise Ergin Ataman yönetiminde zorlu Galatasaray deplasmanından galip olarak dönmek istiyor. Peki, Galatasaray Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Anadolu Efes basket maçı canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

GALATASARAY ANADOLU EFES CANLI İZLE

GALATASARAY ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun ilk hafta maçında ev sahibi ekip Galatasaray olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.15'te başlayacak. Tivibu Spor’dan canlı yayınlanacak.