Fenerbahçe’de kadro dışı zararı büyük!

Fenerbahçe’de Ozan Tufan, Volkan, Aatif, Dirar ve Kameni takım kadrosuna yer almıyor. Milliyet gazetesinin haberine göre,yıllık maaş maliyeti 7-8 milyon euro olan bu isimler, paralarını almaya devam edecek.

Finansal Fair Play çerçevesinde yönetimin, maaş bütçesini de belli bir dengede tutmak zorunda olduğu için bu isimleri devre arasında gönderebileceği de belirtildi.

5 kaleci kadroda

Damien Comolli döneminde Fenerbahçe’de 5 kaleci takımda bulunuyor. Carlos Kameni ve Erten Ersu mevcut sözleşmeleriyle devam ederken, Volkan Demirel ile sözleşme yenilendi.

Berke Özer ile Harun Tekin de yeni transferler olarak kadroya katıldı. Ancak Kameni, TFF’ye bildirilen listede yer almadığı için görev alma şansı bile bulunmuyor.

Volkan Demirel: `Ben bunu hak edecek ne yaptım?` Fenerbahçe'nin ‘eski' kaptanı, kadro dışı kalmasının nedenini bilmediğini kaydedip “Ben de merak ediyorum. Ne konuşmuşum bir açıklansın bakalım” tepkisini verdi, üzüntüsünü de başlıktaki ifadeyle dile getirdi. İlgili Haberi Oku