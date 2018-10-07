Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu’dan istifa sorusuna cevap

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe’de teknik direktör Phillip Cocu, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Medipol Başakşehir maçının ardından Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı ile ilgili konuşmayı doğru bulmadığını söyleyen Phillip Cocu, istifa edip etmeyeceğine de açıklık getirdi.
Başakşehir'in ofsayt gerekçesiyle ilgili iptal edilen golüyle ilgili olarak konuşan Cocu, “Öncelikle sahada görev yapmakta olan birçok hakem var. Bütün hakemler orada ofsayt kararı veriyorsa, benim için karar geçerlidir. Bazen bir ayak geçiyor, bir kafa geçiyor. Ama pozisyonun şekli, benim fikrimi değiştirmez. Lig 2.'siyle karşılaştık. 90 dakika boyunca şut attırmayacağız gibi bir düşünce yanlış olur. Biz daha çok pozisyon ürettik. Kadroyu, antrenman performansına ve takım içindeki bağlantılara bakarak yapıyoruz. Takım stratejisi de önemli. Frey ve Slimani'yi bugün önde oynatma kararı aldık. İlk 25 dakika içinde baskı yapıp rakibin istediklerini yapmayı engellemek istedik. Sonra da Benzia'yı koyarak istediklerimizi yapalım istedik. Ama futbol bu ve futbolda gol atmanız gerekiyor” diye konuştu.
Fenerbahçe’nin küme düşme hattının 1 puan üzerinde olması sonrasında istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorulan Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu, “İstifa etmeyi düşünmüyorum” yanıtını verdi.
“ŞAMPİYONLUK KONUŞMAK DOĞRU OLMAZ”
Hafta içinde Aatif, Dirar ve Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılmasıyla ilgili olarak konuşan Phillip Cocu, “Futbolda benim alışık olduğum bir durum. Zor kararlar alındı bu hafta. Önümüzdeki günlerde başkan açıklayacak. Neden bu kararların alındığı açıklanacak. Bununla ilgili konuya şu anda giremem. Bu akşam takımda birbirleriyle bağlantıları, istekleri, birbirleriyle oynama istekleri oldukça iyiydi. Burada önemli olan takıma bağlılıktır. Birlikte kazanma isteği çabadır. Mehmet Topal yedekti ama bugün maçtan önce ben takımla konuşma yaptıktan sonra kendisi de takıma konuşma yaptı. Kendisi kaptanlarımızdan birisi. Bazı yazılanlar var, benimle ilgili problem yaşadığına dair. Bunlar doğru değil. Takımın birbirine bağlanması için önemli örneklerden birisi Mehmet Topal. Bugün de oyuna sonradan girdi ve gayet de iyi bir futbol ortaya koydu. Zor bir dönemdeyiz. Sadece saha içi değil, saha dışında da önemli değişiklikler yapılıyor. Bu durumdan çıkabilmenin tek yolu birlik olmaktır. Bütün maçları kazanırsanız bu durumdan çıkmak daha kolay olur. Ama şu anki durumda işler daha da zorlaşır. Şu anda içinde bulunduğumuz durumda şampiyonluk konuşmak doğru olmaz. Biraz lig sıralamasında yukarıya doğru tırmanalım, ondan sonra hep beraber göreceğiz neler olacağını” ifadelerini kullandı.
“TARAFTARIN TEPKİ GÖSTERMESİ…”
Kadro dışı kararlarıyla ilgili olarak Başkan Ali Koç'un önümüzdeki günlerde gerekli açıklamayı yapacağını yineleyen Phillip Cocu, “Önümüzdeki günlerde kulübümüzün aldığı kararı başkanımız açıklayacak. Bu nedenle bu konuya fazla girmiyorum. Bu akşam gösterdiğimiz performans bizim için standart olmalı. Taraftarların bazı tepkilerini yansıtmaları son derece normal. Ancak bir yandan da onların verdiği destekten dolayı mutlu oluyorum. Beni eleştirsinler, bundan yana sorunum yok. Sadece takımı desteklesinler. Sadece daha iyi skorlar alarak bu durumu değiştirebiliriz. Sonuç itibariyle esas mesele aldığınız sonuçlardır. Eğer bu mücadelemiz, bu takım ruhuyla devam edersek, içimde çok büyük bir inanç var. Şu anda yanımızda olmayan şansı da böyle devam ederek yanımıza almış olacağız. Önümüzdeki maçlarda da takımımızın yapacağı bu olacak” diyerek sözlerini tamamladı.