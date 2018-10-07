Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu’dan istifa sorusuna cevap

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe’de teknik direktör Phillip Cocu, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Medipol Başakşehir maçının ardından Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı ile ilgili konuşmayı doğru bulmadığını söyleyen Phillip Cocu, istifa edip etmeyeceğine de açıklık getirdi.

Maç bitti, Fenerbahçe taraftarı stattan çıkmadı! Ali Koç toplantı kararı aldı Fenerbahçe'nin sahasında 0-0 berabere kaldığı Başakşehir maçından sonra taraftarlar yaklaşık 1 saat boyunca tribünleri terk etmedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kurmaylarıyla birlikte toplantı halinde olduğu öğrenildi. İlgili Haberi Oku Başakşehir'in ofsayt gerekçesiyle ilgili iptal edilen golüyle ilgili olarak konuşan Cocu, “Öncelikle sahada görev yapmakta olan birçok hakem var. Bütün hakemler orada ofsayt kararı veriyorsa, benim için karar geçerlidir. Bazen bir ayak geçiyor, bir kafa geçiyor. Ama pozisyonun şekli, benim fikrimi değiştirmez. Lig 2.'siyle karşılaştık. 90 dakika boyunca şut attırmayacağız gibi bir düşünce yanlış olur. Biz daha çok pozisyon ürettik. Kadroyu, antrenman performansına ve takım içindeki bağlantılara bakarak yapıyoruz. Takım stratejisi de önemli. Frey ve Slimani'yi bugün önde oynatma kararı aldık. İlk 25 dakika içinde baskı yapıp rakibin istediklerini yapmayı engellemek istedik. Sonra da Benzia'yı koyarak istediklerimizi yapalım istedik. Ama futbol bu ve futbolda gol atmanız gerekiyor” diye konuştu.

Rıdvan Dilmen: Bunun adı skandaldır Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, mücadelenin son anlarında Başakşehir'in ofsayt gerekçesiyle verilmeyen golünü değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe’nin küme düşme hattının 1 puan üzerinde olması sonrasında istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorulan Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu, “İstifa etmeyi düşünmüyorum” yanıtını verdi.

Fenerbahçe-Başakşehir maçında `VAR` arızalandı, nizami gol geçersiz sayıldı Spor Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta ilginç bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın 82. dakikasında Başakşehir'in bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken 80. dakikada 'VAR' sistemi arızalandığı için pozisyona bakılamadı. İlgili Haberi Oku

“ŞAMPİYONLUK KONUŞMAK DOĞRU OLMAZ”

Hafta içinde Aatif, Dirar ve Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılmasıyla ilgili olarak konuşan Phillip Cocu, “Futbolda benim alışık olduğum bir durum. Zor kararlar alındı bu hafta. Önümüzdeki günlerde başkan açıklayacak. Neden bu kararların alındığı açıklanacak. Bununla ilgili konuya şu anda giremem. Bu akşam takımda birbirleriyle bağlantıları, istekleri, birbirleriyle oynama istekleri oldukça iyiydi. Burada önemli olan takıma bağlılıktır. Birlikte kazanma isteği çabadır. Mehmet Topal yedekti ama bugün maçtan önce ben takımla konuşma yaptıktan sonra kendisi de takıma konuşma yaptı. Kendisi kaptanlarımızdan birisi. Bazı yazılanlar var, benimle ilgili problem yaşadığına dair. Bunlar doğru değil. Takımın birbirine bağlanması için önemli örneklerden birisi Mehmet Topal. Bugün de oyuna sonradan girdi ve gayet de iyi bir futbol ortaya koydu. Zor bir dönemdeyiz. Sadece saha içi değil, saha dışında da önemli değişiklikler yapılıyor. Bu durumdan çıkabilmenin tek yolu birlik olmaktır. Bütün maçları kazanırsanız bu durumdan çıkmak daha kolay olur. Ama şu anki durumda işler daha da zorlaşır. Şu anda içinde bulunduğumuz durumda şampiyonluk konuşmak doğru olmaz. Biraz lig sıralamasında yukarıya doğru tırmanalım, ondan sonra hep beraber göreceğiz neler olacağını” ifadelerini kullandı.

“TARAFTARIN TEPKİ GÖSTERMESİ…”

Kadro dışı kararlarıyla ilgili olarak Başkan Ali Koç'un önümüzdeki günlerde gerekli açıklamayı yapacağını yineleyen Phillip Cocu, “Önümüzdeki günlerde kulübümüzün aldığı kararı başkanımız açıklayacak. Bu nedenle bu konuya fazla girmiyorum. Bu akşam gösterdiğimiz performans bizim için standart olmalı. Taraftarların bazı tepkilerini yansıtmaları son derece normal. Ancak bir yandan da onların verdiği destekten dolayı mutlu oluyorum. Beni eleştirsinler, bundan yana sorunum yok. Sadece takımı desteklesinler. Sadece daha iyi skorlar alarak bu durumu değiştirebiliriz. Sonuç itibariyle esas mesele aldığınız sonuçlardır. Eğer bu mücadelemiz, bu takım ruhuyla devam edersek, içimde çok büyük bir inanç var. Şu anda yanımızda olmayan şansı da böyle devam ederek yanımıza almış olacağız. Önümüzdeki maçlarda da takımımızın yapacağı bu olacak” diyerek sözlerini tamamladı.