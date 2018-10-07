Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçına Mert Günok damgası

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında Ülker Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısı pozisyon açısından oldukça keyifli geçti. Ligde zor günler geçiren Fenerbahçe’nin mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Medipol Başakşehir maçında Mert Günok, kalesinde yaptığı kurtarışlarla parmak ısırttı. Fenerbahçe altyapısından yetişmiş olan Mert Günok, eski takımının özellikle ilk yarıda girdiği 4 mutlak net pozisyonunda gole izin vermedi. İkinci yarıda da başarılı bir performans ortaya koyan Mert Günok, maçın 0-0 berabere bitmesinde ömenli rol oynadı.

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Karşılaşmaya kötü başlayan Mert Günok, henüz ikinci dakikada yaptığı hata ile Fenerbahçe’nin pozisyon bulmasına neden oldu. Mert Günok topu uzaklaştırmak isterken top Slimani’ye çarptı. Frey, önünde kalan topta pasını Slimani’ye vermek istedi ancak Mert Günok araya girdi ve topu kontrol etti. Bu hatanın ardından hemen toparlanan Mert Günok, müthiş kurtarışlara imza atmaya başladı. Maçın 15. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Ayew, Frey’in pası sonrası Mert Günok’la karşı karşıya kaldı. Mert Günok, Ayew’in vuruşunu ayakları ile önledi.

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Mücadelenin 42. dakikasında ise Mert Günok, Fenerbahçe’nin üst üste iki net fırsatında kalesini gole kapattı. Önce Ayew’in pasında Slimani’nin şutunu Mert Günok güçlükle çeldi. Devamında ise Eljif Elmas’ın yakın mesafeli vuruşunu Mert Günok yine ayağıyla çıkardı. İlk yarının son dakikası oynanırken sahneye yine Mert Günok çıktı. Hasan Ali Kaldırım’ın ceza sahası dışından çektiği şutta top Eljif’e çarptı. Mert Günok ters köşeye yönelen topu güçlükle çeldi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da kalesini gole kapatan Mert Günok, Medipol Başakşehir’in zorlu Fenerbahçe deplasmanından 0-0 beraberlikle dönmesinde büyük pay sahibi oldu.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Mert Günok’un performansı, Twitter’da Türkiye gündemine oturdu. Twitter’da en çok konuşulan isimlerden biri olan Mert Günok, performansı ile övgü aldı.

İşte Twitter’da Mert Günok ile ilgili paylaşımlardan bazıları:

Mert günok kardeşim sen ne yapıyorsun. Ulan hangi kaleci olursa olsun fener karşısında de gea oluyor arkadaş! — musa can güzelbaba (@musaguzelbaba) October 7, 2018

Mert Günok hayatının maçını oynadı ya kardeşim bi sal bizi galibiyet lazım — Efe Barış Gündoğdu (@gundogduefe) October 7, 2018

Eeee Mert Günok değerin bilinmedi döndün basımıza bela oldun — Alper Civelek (@alpercivelk) October 7, 2018

Bizden gidip Buffon olarak Kadıköy'e geri dönenler listesi ; Volkan Babacan , Serkan Kırıntılı , Mert Günok .. — Tugtkn #yeniden

Mert Günok bey napıyorsunuz? — MÜHENDİS METEHAN DINGAZ (@metehand1903) October 7, 2018

Mert Günok hayatının kurtarışını yaptın o da bize denk geldi. — ONRSL #Yeniden (@SelOnur1907) October 7, 2018

Mert Günok keşke gitmeseydin bizden — ,,,evilways,,, (@myevilways_) October 7, 2018

mert günok beni bul — Mehmet

Mert Günok'un içine Buffon kaçmış — BNNR (@BNR10GS) October 7, 2018

Mert Günok ilk yarının yıldızı — nrygn (@onuruygn) October 7, 2018

Mert Günok bu ne refleks — Kerim Bozacı (@kerimbozaci) October 7, 2018

Mert Günok hayatının maçını, profesyonel olarak futbola başladığı ilk kulüp olan Fenerbahçe'ye karşı oynuyor. — Hakan Kurt (@haknnkurtt) October 7, 2018

mert günok'un bile hakkı var napalım bu maçta da panter kesildi :) — Oğuz de Souza (@oguzdesouzaa) October 7, 2018

Mert Günok 0 – Fenerbahçe – 0 İlk Yarı Sonucu — Melih (@10ILoveYouALEX) October 7, 2018

Mert Günok… Bütün Fenerbahçe kalecilerinden iyi — Old Sport (@DogukanYasars) October 7, 2018

Mert Günok şu dakikaya kadar kariyerinin en iyi maçını çıkartıyor — Metehan ϜϓſϞ (@_mthn_1905) October 7, 2018