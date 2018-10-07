Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçına Mert Günok damgası

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında Ülker Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısı pozisyon açısından oldukça keyifli geçti. Ligde zor günler geçiren Fenerbahçe’nin mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Medipol Başakşehir maçında Mert Günok, kalesinde yaptığı kurtarışlarla parmak ısırttı. Fenerbahçe altyapısından yetişmiş olan Mert Günok, eski takımının özellikle ilk yarıda girdiği 4 mutlak net pozisyonunda gole izin vermedi. İkinci yarıda da başarılı bir performans ortaya koyan Mert Günok, maçın 0-0 berabere bitmesinde ömenli rol oynadı.
Karşılaşmaya kötü başlayan Mert Günok, henüz ikinci dakikada yaptığı hata ile Fenerbahçe’nin pozisyon bulmasına neden oldu. Mert Günok topu uzaklaştırmak isterken top Slimani’ye çarptı. Frey, önünde kalan topta pasını Slimani’ye vermek istedi ancak Mert Günok araya girdi ve topu kontrol etti. Bu hatanın ardından hemen toparlanan Mert Günok, müthiş kurtarışlara imza atmaya başladı. Maçın 15. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Ayew, Frey’in pası sonrası Mert Günok’la karşı karşıya kaldı. Mert Günok, Ayew’in vuruşunu ayakları ile önledi.
Mücadelenin 42. dakikasında ise Mert Günok, Fenerbahçe’nin üst üste iki net fırsatında kalesini gole kapattı. Önce Ayew’in pasında Slimani’nin şutunu Mert Günok güçlükle çeldi. Devamında ise Eljif Elmas’ın yakın mesafeli vuruşunu Mert Günok yine ayağıyla çıkardı. İlk yarının son dakikası oynanırken sahneye yine Mert Günok çıktı. Hasan Ali Kaldırım’ın ceza sahası dışından çektiği şutta top Eljif’e çarptı. Mert Günok ters köşeye yönelen topu güçlükle çeldi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da kalesini gole kapatan Mert Günok, Medipol Başakşehir’in zorlu Fenerbahçe deplasmanından 0-0 beraberlikle dönmesinde büyük pay sahibi oldu.
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Mert Günok’un performansı, Twitter’da Türkiye gündemine oturdu. Twitter’da en çok konuşulan isimlerden biri olan Mert Günok, performansı ile övgü aldı.
İşte Twitter’da Mert Günok ile ilgili paylaşımlardan bazıları: