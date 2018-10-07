SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Kayıp İnterpol başkanı bulundu
Fenerbahçe-Başakşehir maçında ‘VAR’ arızalandı, nizami gol geçersiz sayıldı
Medipol Başakşehir

Fenerbahçe-Başakşehir maçında ‘VAR’ arızalandı, nizami gol geçersiz sayıldı

Spor Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta ilginç bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın 82. dakikasında Başakşehir'in bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken 80. dakikada 'VAR' sistemi arızalandığı için pozisyona bakılamadı.

7 Ekim 2018 19:58

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan Medipol Başakşehir, son anlarda bulduğu golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesiyle şoke olurken golden birkaç dakika önce ‘VAR’ sisteminde yaşanan teknik arıza nedeniyle pozisyonun kontrolü yapılamadı.

Fenerbahçe’nin sayısız gol fırsatından yararlanamadığı maçın 82. dakikasında Edin Visca sağ kanattan ceza sahası içine girdi. Yaptığı ortayı boş pozisyondaki Elia ağlara gönderdi ve Başakşehir’i 1-0 öne geçirdi.

07 Ekim 2018 Rıdvan Dilmen: Bunun adı skandaldır Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, mücadelenin son anlarında Başakşehir'in ofsayt gerekçesiyle verilmeyen golünü değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

Ancak öncesinde yan hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal ederken maçın 80. dakikasında ‘VAR’ sistemi arızalandığı için pozisyonun tekrarına bakılamadı.

Başakşehirli futbolcular pozisyonun ofsayt olmadığı konusunda itirazlarda bulunsa da hakem Ali Palabıyık pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi.

Yaşanan bu pozisyonun ardından 85. dakikada ‘VAR’daki arıza giderildi ve sistem yeniden devreye girdi.

ELIA’DAN MAÇ SONU TEPKİ

Öte yandan Başakşehir’in yıldızı Eljero Elia, maçtan sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Yemin ederim bunun futbolla alakası yok. Golümü çaldılar” ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

07 Ekim 2018 Frey ve Reyes`e ıslıklı protesto! Ülker Stadı'nda Başakşehir'i ağırlayan Fenerbahçe'de karşılaşmaya 11'de başlayan Frey ve Reyes sahayı ıslıklar eşliğinde terk etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:21 | 7 Ekim 2018
Fenerbahçe Medipol Başakşehir
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Bugün - 13:30
4
-
4
Sivasspor
Fenerbahçe
Bugün - 18:00
0
-
0
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Malmö FF
UEFA Avrupa Ligi Grup I 04.10.2018 - 22:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş