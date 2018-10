Fenerbahçe-Başakşehir maçında ‘VAR’ arızalandı, nizami gol geçersiz sayıldı

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan Medipol Başakşehir, son anlarda bulduğu golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesiyle şoke olurken golden birkaç dakika önce ‘VAR’ sisteminde yaşanan teknik arıza nedeniyle pozisyonun kontrolü yapılamadı.

Fenerbahçe’nin sayısız gol fırsatından yararlanamadığı maçın 82. dakikasında Edin Visca sağ kanattan ceza sahası içine girdi. Yaptığı ortayı boş pozisyondaki Elia ağlara gönderdi ve Başakşehir’i 1-0 öne geçirdi.

Ancak öncesinde yan hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal ederken maçın 80. dakikasında ‘VAR’ sistemi arızalandığı için pozisyonun tekrarına bakılamadı.

Başakşehirli futbolcular pozisyonun ofsayt olmadığı konusunda itirazlarda bulunsa da hakem Ali Palabıyık pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi.

Yaşanan bu pozisyonun ardından 85. dakikada ‘VAR’daki arıza giderildi ve sistem yeniden devreye girdi.

ELIA’DAN MAÇ SONU TEPKİ

Öte yandan Başakşehir’in yıldızı Eljero Elia, maçtan sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Yemin ederim bunun futbolla alakası yok. Golümü çaldılar” ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

I swear this has nothing to do with football. they stole my goal.

— Eljero Elia (@EljeroElia) 7 Ekim 2018