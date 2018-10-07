Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta başlayacak? Suların durulmadığı Fener Başakşehir karşısında…

Gözler Fenerbahçe Başakşehir maçında… Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe Başakşehir’i ağırlıyor. Yeni sezona iddialı başlayacak ama henüz istediği istikrarı bulamayan Fenerbahçe Başakşehir’i Kadıköy’den puansız göndermek istiyor. Son yıllarda yakaladığı çıkışı devam ettiren Başakşehir’i ise rakibinin geçirdiği kötü günleri değerlendirerek zorlu deplasmandan puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Sonucu merakla beklenen karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbol severler günler öncesinden “Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda” sorusunu araştırmaya başladı. İşte, Fenerbahçe Başakşehir maçı detayları…

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

7 Ekim Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE’DEKİ KARMAŞANIN BEDELİ 76 MİLYON EURO

2015-16 sezonundan itibaren sürekli bir değişim ve istikrarsızlık içerisinde olan kulüp, hem maddi hem de manevi anlamda kötü bir tablo yaşadı.

2015'ten itibaren

2015-16'da Sportif Direktör Giuliano Terraneo ile başlayan süreç, bugüne kadar sıkıntıları beraberinde getirdi. Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğe geldiği kulüpte, o tarihten itibaren sırasıyla Advocaat, Aykut Kocaman ve Phillip Cocu çalıştı. Şu anda da 4. sezonda 5. hoca için arayışlar sürüyor.Aynı süreçte Terraneo ve Comolli ile beraber 2 farklı Sportif Direktör görev aldı. Transferlerde de adeta kontrolsüz davranan sarı-lacivertliler, 3 yılda 41 farklı futbolcuyu transfer etti, 76 milyon euro para gitti. 44 futbolcu da aynı sürede ayrılırken, 63 milyon euro geldi.

Toplamda 23 futbolcu

Arada eksi 13 milyon euro oluşurken, Terraneo-Comolli ikilisi toplamda 23 futbolcu getirdi. Sarı-lacivertliler ayrıca bu 3 senede, Vitor Pereira ve Terraneo'nun tazminatlarıyla uğraşıp, Cocu, Aykut Kocaman ve Comolli 3'lüsüne de maaş ödemeye devam ediyor. Bu 3 seneyi kupasız geçen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne de katılamadı. 2 kez de Türkiye Kupası finali kaybeden sarı-lacivertliler, sportif açıdan tamamen tıkandı.

Futbol takımında dibe vuruş Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığının sonunu getirirken, değişim adına Ali Koç koltuğu devraldı. Ancak şu ana kadar Koç da ciddi bir gelişim sağlayamadı.

Volkan Demirel: `Ben bunu hak edecek ne yaptım?` Fenerbahçe'nin ‘eski' kaptanı, kadro dışı kalmasının nedenini bilmediğini kaydedip “Ben de merak ediyorum. Ne konuşmuşum bir açıklansın bakalım” tepkisini verdi, üzüntüsünü de başlıktaki ifadeyle dile getirdi. İlgili Haberi Oku