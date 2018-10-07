CANLI YAYIN: Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izle! Karşılıklı goller kaçıyor! İkinci yarı…

Hafta içi Avrupa Ligi maçında Spartak Trnava’yı yenerek moral bulan Fenerbahçe Başakşehir’i de Kadıköy’de yenerek hem moral bulmak istiyor hem de çıkışa geçmeyi planlıyor. Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif kadro dışı kaldığı Fenerbahçe Başakşehir karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merakla beklenirken 2 haftadır kazanamayan Başakşehir’i yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izle bağlantısı aşağıda yer alıyor.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR CANLI ANLATIM

Maçın ilk dakikalarında Fenerbahçe, sahasından kısa paslarla çıkmak isteyen Başakşehir’e baskı uyguluyor. Başakşehir, rakip sahaya yerleşmekte zorlanıyor. Fenerbahçe savunması baskısını sürdürüyor. İlk ciddi atak 15. dakikada geldi. Frey’in pasında Ayew, Mert Günok’la karşı karşıya kaldı. Ayew net gol pozisyonundan yararlanamadı. 17. dakikada İrfan’ın kullandığı köşe vuruşunda Manuel da Costa’nın kafa vuruşu zayıf kaldı ve savunma topu uzaklaştırdı. Süper Lig’de oynadığı son altı maçın sadece birini kazanabilen Fenerbahçe (1B 4M), daha önceki dokuz lig karşılaşmasında puan kaybetmemişti. 29. dakikada Slimani sol kanatta Hasan Ali ile paslaştı. Kaleyi karşısına aldı ve uzak köşeye plasesini yaptı ancak top az farkla dışarı gitti. İlk yarının son anlarında Hasan Ali Kaldırım’ın şutunda top Eljif’e çarptı. Mert Günok ters köşeye yönelen topu güçlükle çeldi.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR İLK 11

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Reyes, Jailson, Eljif, Ayew, Frey, Slimani.

Başakşehir: Mert, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Napoleoni, Mossoro, Adebayor.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

7 Ekim Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE EVİNDE BAŞAKŞEHİR’E ÜSTÜN

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Fenerbahçe, rakibine evinde ciddi bir üstünlük kurdu. Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, ligde Fenerbahçe ile Kadıköy'de yaptığı 10 maçın 8'ini kaybetti. Taraflar arasında Kadıköy'deki ilk maç berabere biterken, daha sonraki 8 müsabakayı Fenerbahçe kazandı. İki ekip arasında geçen sezon Kadıköy'de oynanan maçı 3-2 kazanan Medipol Başakşehir, rakibi karşısında dış sahadaki ilk galibiyetine imza attı. Ülker Stadı'nda oynanan maçlarda Fenerbahçe 19, Medipol Başakşehir ise 8 gol kaydetti.

FENERBAHÇE’DE BENZİA YEDEK

Sarı-lacivertlilerde Hollandalı teknik adam, Spartak Trnava maçında dinlendirdiği Benzia’yı Başakşehir maçında da yedek soyundurdu. Phillip Cocu, karşılaşmada Frey’e görev verirken Benzia yedekler arasında kaldı.

Öte yandan Spartak Trnava maçında yedekler arasında yer alan ve mücadeleye sonradan dahil olan Mehmet Topal da Başakşehir maçında ilk 11’de yer alamadı.

ALİ KOÇ’TAN FLAŞ VOLKAN DEMİREL AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'de TV'de çok önemli açıklamalarda bulundu. Kulüpte kadro dışı kalan oyuncular ile ilgili verilen kararı değerlendiren Koç, ”Bu kararların gerekçelerini en geç salı günü yapacağız” dedi.

İşte Ali Koç'un açıklamaları…

Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe'nun kadro dışı kalması hakkında “Birkaç gün evvel bazı kararlar verdik. Bu kararlar çerçevesinde 3 arkadaşımız ile yolları ayırdık, 3 arkadaşı kadro dışı bıraktık. Bu alınan kararlar anlık öfkeyle alınmış, gündem değiştirmek üzere ya da birini suçlamak için alınmış kararlar değildi. Son yaşananlar üzerine etraflıca konuşulmuş ve bir plan dahilinde alınmış kararlardır. Herhangi detaylı bir açıklama yapmamamız da bir plan dahilindedir. Detaylı açıklamaları en geç Salı gününe kadar şahsen yapmayı planlıyorum.” dedi.

“KADRO DIŞI KARARLARININ NEDENLERİ FARKLI”

Teknik heyetten de 3 ismin gönderildiğinin altını çizen Ali Koç, “Teknik heyetten 3 kişiyle yolları ayırdık, doğru. Bunun çok ciddi sebepleri, nedenleri olmaktadır. Nedenleri paylaşınca hepimizin öfkeleneceği şeyler söz konusudur. Aatif ve Nabil'in kararı, nedenleri, Volkan Demirel'in sebeplerinden farklıdır.” açıklamasını yaptı.

VOLKAN DEMİREL İÇİN FLAŞ SÖZLER!

Volkan Demirel için özel bir parantez açan Ali Koç, “Kaptanımız Volkan Demirel'e özel parantez açmak istiyorum. Vefasızlıktan bahsedenler var. Medyanın spekülasyonların, iddiaların dolduruşuna kimse gelmesin. Volkan Demirel 15 yıldır Fenerbahçe'ye hizmet eden, bunun büyük bölümünden kaptanlık yapan, Fenerbahçelilik söz konusu olduğunda tartışılmayacak bir kişidir, tarihe de öyle geçecektir. Bu işin taraftar gözüyle bakışı, Ali Koç bakışı da var. Nikahında şahitlik yaptığım, evine gittiğim tek oyuncudur. Şunu net ifade ederim ki, camiamıza yeni katılmış bir teknik direktörün, sportif direktör, Volkan Demirel'i beni kadro dışı bırakmaya ikna edemez. Bu duyguları taşıyan biri olarak yönetim kurulu ile bu kararı aldıysam ciddi sebepleri olduğunun bilinmesini isterim. Benim için zor bir karardır.” ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'UN VOLKAN DEMİREL'E MESAJI

Sözlerine devam eden Ali Koç, Volkan Demirel'e mesaj gönderdi ve “Bu konu Alex'in ayrılışı ile karşılaştırılıyor, bir alakası yoktur. Volkan ve diğer iki oyuncumuz kontratlı oyuncular, kulübün parçaları. Bundan sonra, ilerleyen haftalarda konuların nereye gideceği, gelişmelerin nelere mal olacağı, kaptanımızın hal ve davranışlarına, bir hata yaptığını düşünüyorsa, özür dilemesine bağlıdır. Benim en büyük umudum, çok sevdiğim, Fenerbahçe'nin de çok sevdiği Volkan Demirel'in, kendine yakıştığı şekilde kariyerini devam ettirmesi ve en güzel şekilde de sonlandırmasıdır. Anlık kararlar değildir bunlar, belli program dahilinde alınan kararlardır. Bu açıklamanın da, kararlardan birkaç gün sonra yapılması da plan ve program dahilinde. Kimse yönlendirmelere, iddialara, basının gaz vermesine dolduruşa gelmeden karar versin.” dedi.

“VEFA NE DEMEK İYİ BİLİRİM”

Ali Koç, “Vefanın ne demek olduğunu ben gayet iyi bilirim ama en büyük vefayı da Fenerbahçe hak eder.” diyerek sözlerini noktaladı.

ALİ KOÇ “ÖZÜR DİLEMESİNE BAĞLI” DEMİŞTİ

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatıf Chahechouhe'nun kadro dışı kalmasının yankıları sürerken kaptan Volkan Demirel ile ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Habertürk'te yer alan iddiaya göre; Çaykur Rizespor deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle ayrılan sarı lacivertli ekipte tecrübeli file bekçisinin, bir yönetim kurulu üyesi ile yaşadığı tartışma sırasında “Sen benden daha iyi Fenerbahçeli misin?” sözlerini sarfetmesi ipleri koparttı.

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Bu olayın dışında, Rizespor maçından sonra İdari Menajer Onur Başar'ın kaptanlar Mehmet Topal ve Volkan Demirel'in taraftara gidip özür dilemesini istediği ancak tecrübeli futbolcuların tepkiden çekindiği için bunu reddettiği ifade edildi.

Ancak Başar, bu isteğin Başkan Ali Koç'a ait olduğunu söyleyerek futbolcuların tribüne gitmesinde ısrarcı olunca Topal ve Demirel deplasman tribününe giderek taraftardan özür diledi.

Bu olayın üzerine Demirel'in “Bizi tribüne gönderdiniz, küfür yedik” diyerek Başkan Ali Koç'a sitem ettiği öğrenildi. Koç'un böyle bir istekte bulunmadığını söylediği ve Onur Başar'a uçakta tepki gösterdiği iddia edildi.

Kaptan Volkan Demirel'in ise bunun üzerine Onur Başar'ın üzerine yürüyerek “Bizi niye tribüne gönderdin?” dediği belirtildi.

SOLDADO YENİDEN KADRODA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Roberto Soldado’yu maç kadrosuna dahil etti. Sarı lacivertli ekipte 3’ü lig, 2’si Avrupa olmak üzere 5 maçta kadroya alınmayan Soldado, Medipol Başakşehir maçı ile formasına kavuştu. İspanyol futbolcu, Başakşehir maçında yedekler arasında yer aldı.

MERT GÜNOK KALEDE DEVLEŞTİ

45+1. dakikada Fenerbahçe bir kez daha Mert Günok’a takıldı. Art arda ataklar bulduktan sonra daha cesur bir şekilde Başakşehir kalesine yüklenen sarı lacivertli ekibte Ayew sağ kanattan getirdiği topta hücum yönünü bir anda sol kanada kaydırdı. Hasan Ali Kaldırım bir anda kaleyi tam cepheden gördü. Sert şut Eljif Elmas’a çarpmasına rağmen kaleci Mert Günok yine başarılı bir kurtarışla gole izin vermedi. Bu aynı zamanda ilk yarının da son pozisyonu oldu.