Deplasman fobisi

Karşılaşma ile ilgili çok şey yazmak isterdik ama ne yazık ki futbol adına konuşacak bir şey yok. Güzel bir futbol göremedik ama maçın sonunda bir gol görebildik. 3 puan G.Saray'a yazıldı, sadece günü kurtardı. Antalya mücadelesi için “G.Saray, Avrupa'dan yorgun döndü” desek olmayacak, “Hava sıcak ve nemli” desek inandırıcılığımızı kaybedeceğiz. Efendim, “Antalya haddini bilerek oynayıp, kapandı ve kontratak denedi” deyip durumu idare etsek olur mu, olmaz! “Bu G.Saray deplasmanda bambaşka bir takım oluyor” diyelim bari, hiç değilse durumu özetlemiş oluruz. O forma ile sahaya çıkan oyuncu bu kadar mı ruhsuz oynar? “Yahu tek pozisyona bile giremiyorsun ve penaltıdan medet mi umuyorsun” demezler mi? Allah'tan bir duran top ve Donk kalitesini göstererek gol attı. Futbolda vefa yoktur kardeşim, Muslera formsuz, topu ileri taşıması gereken adamlar sahada dolanıyor, Fatih Hoca mı çıkıp oynacak? Belki o oynamayacak ama bu takımı oynatması gereken de kendisi. Aklıma 2000 yılı geliyor ister istemez. Antalya'nın hocası Bülent Korkmaz'ın, Kopenhag'da G.Saray formasıyla UEFA Kupası Finali'nde omzu sarılı hali hâlâ aklımda. Hani tekmeye kafa atan, sahada mücadele eden, terinin son damlasına kadar savaşan futbolcular vardı ya, bu takımda öyle bir futbolcu yok işte! Bence Fatih Hoca mevcut kadro ile fazla hayal kuruyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım 60 dakika kaleye şut çekmezse ne derler hocam? Allah'tan Feghouli oyuna girdi de bir şut atabildi. Hakkını yemeyelim bir de Ndiaye'nin şutu var. Sinan da şöyle bir yokladı ama o kadar… Donk attı da herkes rahatladı işte!

Yeter Cüneyt Hocam!

Hatırı sayılır ne kadar turnuva varsa hem de dünya çapında bizi temsil ettin de yeter be hocam! Bu kadar da kibir olmaz. Penaltıyı çaldın, emin olmasan da. İyi ki ‘VAR' uyardı, gidip bakmadın önce… G.Saray'ın rakipleri bir yana, ikiye bölünen hakem camiası ne derdi maazallah? Dünya Kupası'nda marjinal kararlar verdin ama burası Türkiye. Şimdi G.Saray, penaltı çaldın ama “Pozisyonu yedin hoca” dese ne diyeceksin?

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