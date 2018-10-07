Cocu’dan kadro dışı kalan oyuncularla ilgili açıklama!

Ligde zor günler geçiren Fenerbahçe’de Ülker Stadı’nda oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesi yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. Kadro dışı kararlarına değinen Phillip Cocu, ”Başkanımız bu kararın neden verildiğini bir kaç gün içerisinde açıklayacak” dedi. İşte Cocu’nun açıklamalarından satır başları…

TARAFTAR İÇİN KAZANMALIYIZ

”Bu akşam oynayacağımız takım perşembe günü oynayacağımız takımdan çok farklı. Yıllardır birlikte oynayan iyi pas yapıyorlar. Yine taraftarlarımıza göstermemiz gerekiyor. Her şeyi onlar için yaptığımızı göstermeliyiz. Hem takım hem de taraftar için kazanmalıyız.”

KADRO DIŞI KARARIYLA İLGİLİ…

“Başakşehir, Trnava’dan çok daha farklı bir takım. Topla çok iyiler ve yıllardır beraber oynuyorlar, sistem takımı. Bu akşam kazanabilmek için kendi oyunumuzun en tepesinde olmalıyız. Kadro dışı kararları ile ilgili bir açıklama yapmayacağım. Başkanımız Ali Koç bu kararın neden verildiğini bir kaç gün içerisinde açıklayacak”

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