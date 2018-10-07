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CANLI YAYIN: Beşiktaş Konyaspor canlı izle! Son dört maçta kaybetmeyen Beşiktaş…
Beşiktaş

CANLI YAYIN: Beşiktaş Konyaspor canlı izle! Son dört maçta kaybetmeyen Beşiktaş…

Beşiktaş, Konyaspor deplasmanına konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye karşı karşıya gelen Beşiktaş, Süper Lig’te Konyaspor ile mücadele edecek. BJK Konya deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Konyaspor Beşiktaş izlemek isteyenler için canlı izle bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

7 Ekim 2018 19:49

Süper Lig 8. haftası Konyaspor Beşiktaş maçı ile devam ediyor. Ligde son dört maçta kaybetmeyen Beşiktaş istikrarını Konyaspor deplasmanında da devam ettirmek istiyor. Bu sezon kendi sahasında istediği çıkışı göstermeyen Atiker Konyaspor ise galibiyet alarak yükselişe geçmek istiyor. Beşiktaş Konyaspor maçı canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Ferhat, Volkan, Jonsson, Hurtado, Ömer Ali, Milosevic, Yatabare.

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Ljacic, Quaresma, Babel, Vagner Love

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği Atiker Konyaspor Beşiktaş maçı, 7 Ekim Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma, beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

MEDEL KART SINIRINDA

Konyaspor maçı öncesinde Beşiktaş’ta Gary Medel sarı kart sınırında ve Şilili futbolcu kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek. Konyaspor’da ise Marko Jevtovic sarı kart sınırında bulunuyor. Jevtovic sarı kart görmesi halinde Rizespor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Son güncelleme 20:44 | 7 Ekim 2018
besiktas konyaspor canlı izle
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